Sottoscritta la Convenzione tra Prefettura di Potenza e Liceo Musicale “Walter Gropius”: ecco di cosa si tratta

Questa mattina, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro e il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale, Liceo Musicale e Coreutico Statale “Walter Gropius” di Potenza Prospero Armentano hanno sottoscritto la Convenzione Quadro finalizzata all’avvio di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.).

Dinanzi ad una platea gremita di studenti e docenti, ha preso il via una partnership istituzionale che, mettendo a sistema un rapporto di collaborazione già ampiamente sperimentato negli ultimi anni, mira a realizzare specifici percorsi di alternanza, consentendo agli studenti dell’ultimo triennio di testare sul campo le conoscenze acquisite sui banchi, arricchire la loro formazione, orientare il loro piano di studi e sviluppare soft skills trasversali richieste nei diversi ambiti lavorativi.

La Convenzione, della durata di tre anni, prevede:

l’elaborazione di progetti formativi personalizzati, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi di ogni singolo beneficiario;

un tutor interno, designato dall’Istituzione scolastica per la progettazione e la successiva valutazione dello svolgimento del percorso;

un tutor esterno, designato dalla Prefettura di Potenza per la concreta pianificazione ed organizzazione delle attività. Il tutor esterno curerà, inoltre, l’inserimento nel contesto operativo degli studenti, affiancandoli e assistendoli nell’intero percorso formativo.

“Il percorso che inauguriamo oggi si inserisce in un più ampio contesto, culturale e sociale, che mira a valorizzare le aspirazioni e le competenze dei nostri ragazzi a partire dalla scuola, accompagnandoli a scoprire nuovi orizzonti per le future scelte professionali.

In questa direzione, sono davvero orgoglioso di poter aprire le porte del Palazzo di Governo per consentire agli studenti del ‘Gropius’ di conoscere più da vicino le competenze e la tipologia del lavoro svolto nella Prefettura, provando ad offrire la prospettiva di una strada forse mai presa in considerazione fino ad ora”, le parole del Rappresentante del Governo.

La cerimonia di sottoscrizione, introdotta dal Canto degli Italiani magistralmente eseguito dall’ Orchestra e dal Coro del Liceo Musicale, è poi proseguita con un dialogo intenso tra gli studenti ed il Prefetto Campanaro.

“Quando ha scelto la strada da seguire?”, “Quale è stato il momento più difficile della carriera?”, “Ha mai avuto timori nelle scelte professionali?”, “Quale è il ruolo oggi della Prefettura?”, alcune delle domande rivolte al Rappresentante del Governo che ha colto l’occasione per esortare i ragazzi a perseguire con convinzione e tenacia i propri sogni.

“Sono davvero contento di ritrovarmi oggi in mezzo a tante studentesse e studenti – ha detto il Prefetto Campanaro rivolgendosi ai ragazzi – E’ importante che le Istituzioni facciano sentire la vicinanza a voi giovani, venendo direttamente ad incontrarvi nei luoghi dove crescete e maturate le vostre idee.

A voi, ragazze e ragazzi, dico di non lasciarvi spaventare dalle difficoltà del momento e di non stancarvi mai di porre questioni e di confrontarvi sui progetti con noi adulti”, lo spunto finale di riflessione lasciato alla Scuola dal Prefetto Campanaro.