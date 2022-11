Potenza nel ricordo di Antonio Busciolano, uno tra i più importanti scultori lucani dell’800. Ecco i dettagli

Su convocazione dell’assessore per lo Sviluppo economico, Scuola, Formazione, Sport, Lavoro, Alessandro Galella, si è tenuto il Tavolo Permanente per la realizzazione e il monitoraggio delle misure di attuazione dell’Accordo “Basilicata in Marcia per la Cultura”, che si inserisce nelle celebrazioni dell’Anno Europeo dei Giovani e che mira a fare della Basilicata una regione a misura di giovani.

Oltre all’assessore Galella hanno partecipato all’incontro:

il Coordinatore regionale dell’Accordo Tomangelo Cappelli;

la Consigliera regionale di Parità Ivana Pipponzi;

le rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata del Ministero Istruzione Barbara Coviello, Rossella Negrone, Anna Rosa;

il Presidente della Consulta provinciale studentesca di Potenza Andrea Oriente;

la dirigente scolastica Istituto Comprensivo “G. Minozzi – N. Festa” Maria Rosaria Santeramo;

il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza Vincenzo Giuliano;

la Presidente UNICEF Basilicata Angela Granata;

la docente UNIBAS Michela D’Alessio;

la rappresentante regionale dei giovani dell’UNESCO Cristina Danza Sproviero.

Dopo il patrocinio dell’UNESCO, è arrivato in questi giorni un altro patrocinio molto autorevole, quello della Conferenza delle Regioni e l’Accordo con l’evento del 18 novembre sono stati stato presentati nel gruppo di lavoro della comunicazione del Fondo Sociale Europeo dove partecipano tutte le Regioni Italiane.

Nel corso della riunione si è discusso dell’organizzazione dell’evento ‘Marcia per un Mondo migliore a misura dei Giovani’ che si terrà Venerdì 18 Novembre 2022 per celebrare la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Si sta lavorando all’evento clou che verrà realizzato a Matera nell’ Istituto Comprensivo “G. Minozzi – N. Festa” e al coinvolgimento delle scuole lucane di ogni ordine e grado e i rappresentanti delle Consulte Studentesche.

Con l’occasione verrà presentata la Rete Transnazionale e Interculturale con le scuole italiane, europee ucraine russe americane e di altri Paesi per rinsaldare i legami e promuovere la Pace attraverso l’Arte la Cultura e la Scuola.

Altro argomento oggetto dei lavori riguarda le azioni e gli eventi da promuovere con il coinvolgimento di tutte Scuole lucane per il Bicentenario della nascita di Antonio Busciolano, uno tra i più importanti scultori lucani dell’800.

Ha detto l’assessore Galella:

“Ringrazio tutti per il lavoro che si sta facendo.

Il mio impegno è costante per aggiungere altri risultati concreti al cammino che abbiamo intrapreso con la Marcia per i giovani e per il coinvolgimento dei giovani e di tutte le scuole lucane.

La Basilicata ha attraversato un periodo difficile, il nostro intento è di individuare col nuovo bilancio e la nuova programmazione i fondi necessari a finanziare molti altri progetti come questo.

A breve daremo altre notizie rispetto a questo impegno.

Anche il Bicentenario della nascita di Antonio Busciolano è una tappa importante.

Si tratta di uno degli scultori più importanti della storia della nostra terra poco conosciuto, soprattutto dalle nuove generazioni.

Busciolano rappresenta un pilastro importante per la Basilicata e per questo motivo siamo felicissimi di poterlo conoscere e celebrare.

Purtroppo il bando per i giovani che è in dirittura d’arrivo ha visto pochissime adesioni, sarebbe utile sollecitare le associazioni dei giovani e le associazioni studentesche, perché è uno strumento importante per arricchire l’Anno europeo dei giovani, che sarà celebrato nella nostra regione con eventi e momenti di aggregazione e di socialità.

Verso queste ha mostrato interesse anche la Conferenza delle Regioni di cui faccio parte. Gli assessori italiani miei omologhi guardano con molto interesse al lavoro che si sta facendo in Basilicata perché rappresenta un unicum a livello nazionale”.

Ha sottolineato Tomangelo Cappelli:

“L’obiettivo principale dell’evento della Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza e delle celebrazioni del Bicentenario della nascita di Antonio Busciolano è far conoscere ai lucani e al grande pubblico il patrimonio culturale e l’essenza più profonda della Lucanitas con un intenso processo di sensibilizzazione culturale, finalizzato a educare i giovani all’Arte di Vivere per fare della Vita stessa un’Opera d’Arte attraverso specifici Laboratori e Itinerari Emozionali nelle scuole e con il coinvolgimento di tutte le componenti sociali per la diffusione di stili di vita più sani e armoniosi per favorire la ripresa economica investendo sulla valorizzazione dell’intero territorio regionale”.

