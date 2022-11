Potenza, riconoscimenti ai Corpi di Polizia Locale e la Polizia Provinciale: ecco le foto

Oggi in Piazza a Potenza il Presidente della Provincia Christian Giordano per i riconoscimenti ai Corpi di Polizia Locale e la Polizia Provinciale per il duro lavoro svolto in questi anni e per lo spirito di servizio mostrato sempre nei confronti dei nostri cittadini.

Giordano nel corso del suo intervento ha ricordato come questi siano:

“Al servizio delle istituzioni ma soprattutto della gente che chiede di essere ascoltata e protetta per quello che è il compito principale della Polizia Locale in ogni comune, grande o piccolo che sia, della nostra regione, così come hanno dimostrato nel periodo duro della pandemia”.

Ecco le foto.

