Potenza: nonna Maria Concetta compie 100 anni! Tantissimi auguri

Nuova centenaria in Basilicata.

A festeggiare 100 anni è nonna Maria Concetta Claps di Potenza.

A scrivere alla Redazione è la nipote:

“Oggi a Potenza si celebra, con somma gioia, il Centenario di Maria Concetta Claps.

Il Sindaco Mario Guarente l’ha omaggiata di una pergamena con gli auguri dell’Amministrazione Comunale.

Circondata dall’affetto di familiari e amici, ‘nonna bis’ riceverà nel pomeriggio gli auguri di Don Antonio Palo, sacerdote della Parrocchia S..S. Pietro e Paolo.

Nata il 19/02/1923 ad Avigliano, la signora ha lasciato il suo paese d’origine e i suoi affetti più cari all’età di 16 anni, per convolare a nozze con Giovanni Di Cresce e trasferirsi a Livorno dove il marito ha lavorato come insegnante e lei come casalinga.

Nel’ 64, a seguito della morte prematura del marito, è tornata in Basilicata con le sue 3 figlie e da allora vive a Potenza.

I familiari la descrivono come signora dal temperamento forte e deciso: nello scorrere delle sue primavere, tante sono state le dure prove che la vita le ha riservato, come la morte di una figlia di soli 37 anni, una malattia di tumore al seno e gli ostacoli come la grande guerra fino al ‘45 e non di minore importanza la pandemia da Sars-Covid-19.

La sua forza è stata ed è da esempio per tutti.

Oggi ha raggiunto un traguardo importante degno di essere festeggiato insieme a tutti coloro che la conoscono e che le vogliono bene”.

Dalla nostra Redazione i migliori auguri.

Ecco le foto.

