Potenza: “Una piazzola creata per depositare il sale in caso di neve ridotta a discarica e ristorante per cani e cinghiali”. La denuncia

A Potenza si torno a parlare di decoro e di rifiuti abbandonati.

Ecco quanto denuncia un cittadino:

“Devo denunciare i concittadini incivili (chiamarli animali offenderei i veri animali) che insozzano aree non destinate al deposito rifiuti: area sottostante il viadotto di Potenza Nord, area a servizio di pala eolica di via dei cavalieri di Malta e (l’elenco non finirebbe qui …), una piazzola creata per depositare il sale in caso di neve è ora ridotta a discarica e ristorante per cani e cinghiali (via delle mattine, vicino ai 5 pini).

C’è anche una poltrona in caso foste interessati.

Chiediamo l’intervento urgente a rimediare a questo sconcio. Grazie

Eh, magari ci fossero le telecamere, funzionanti…”.

Lo avete notato anche voi?

Ecco alcune foto.

