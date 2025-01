Potenza, nuova sfida per l’Academy. In bocca al lupo

A distanza di quasi un mese, ormai, dall’ultimo impegno ufficiale, torna a giocare una gara di campionato l’Academy, che al PalaPergola alle ore 18.00 domani inizia il suo girone di ritorno con la Fortitudo Trani.

Tra pausa natalizia e rinvio per avverse condizioni meteorologiche del match con Francavilla – si recupera mercoledì alle 20.00 sempre a Potenza – risale allo scorso 21 Dicembre, era la vittoriosa trasferta di Brindisi, l’ultima uscita dei rossoblù.

Ripartire dalla positiva e convincente prestazione in terra pugliese è senza dubbio l’obiettivo principale della squadra di coach Putignano, che, grazie anche ad un’amichevole giocata con Castrovillari, ha provato a non perdere il ritmo gara e continuato ad allenarsi con grande intensità in queste settimane.

I 61 punti concessi e l’applicazione difensiva messa in campo lungo tutti e quaranta i minuti sul parquet dell’Assi sono i concetti chiave sui quali si è concentrato il lavoro in palestra, allo scopo di farsi trovare pronti alla vigilia di una settimana potenzialmente decisiva, visti i tre impegni in sette giorni che attendono la squadra capitanata da Giuseppe Pace.

Il primo di questi, come detto, vedrà di scena al PalaPergola la matricola Fortitudo Trani, organico meritatamente vittorioso dello scorso campionato di D e rimasto quasi inalterato anche quest’anno, con l’aggiunta in corso d’opera del prezioso ritorno sotto i tabelloni del 2003 Gabriele Pugliese, che aveva cominciato il suo campionato in B interregionale con Palestrina.

Un girone fa, all’esordio in campionato, l’Academy dovette sudare molto più delle proverbiali sette camicie per uscire con i due punti (73-70) dall’impianto tranese, confezionando soprattutto nell’ultimo quarto una rimonta che la vide risalire dal -8 del 32’ fino alla vittoria finale.

Un ricordo di cui tenere conto in vista della sfida di domani, anche perché a dispetto dell’ultimo posto in graduatoria – unica vittoria arrivata dopo un tempo supplementare a Corato – Azzollini e compagni hanno dato filo da torcere e lottato, salvo rarissime eccezioni, contro tutte le avversarie di questo campionato.

Le vittorie esterne, tra l’altro, con cui dirette concorrenti come Fasano e Foggia hanno aperto il nuovo anno testimoniano il grande equilibrio del girone e la necessità, per l’Academy, di non commettere passi falsi soprattutto in casa per continuare la risalita verso zone più alte della graduatoria.

Presenta così la sfida l’ala rossoblù Luca Guglielmi:

“Sappiamo l’importanza della partita di domani per cominciare al meglio il nuovo anno ed il girone di ritorno ed in vista di questo appuntamento abbiamo lavorato molto intensamente durante la settimana, consci di come la squadra che affrontiamo non sia assolutamente da sottovalutare a dispetto della classifica.

Cercheremo sicuramente di sfruttare l’energia e la freschezza atletica e mentale che una squadra giovane come la nostra può mettere in campo, contando anche sul supporto e su una numerosa presenza da parte del nostro pubblico”.

Appuntamento, con ingresso libero, come di consueto alle ore 18.00 al PalaPergola agli ordini dei direttori di gara Giorgia Carella di Brindisi e Francesco Conte di San Pietro Vernotico.