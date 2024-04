Potenza, nuove modalità di accesso a questi uffici: ecco giorni e orari

Il Comune di Potenza comunica che:

“da lunedì 8 aprile 2024 non occorre più prenotarsi per accedere agli uffici anagrafe, stato civile ed elettorale, pertanto, tutti i cittadini possono recarsi direttamente presso la sede di Via Sauro negli orari di apertura al pubblico e, precisamente:

il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30 e il martedì e giovedì soltanto il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.

Gli uffici demografici possono essere contattati telefonicamente tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle dalle ore 11.30 alle 12.30“.