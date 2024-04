Il Comune di Potenza informa:

“Nelle giornate di Lunedì 8 e Martedì 9 Aprile 2024 prevista la bitumazione di via Nicola Sole.

Per permettere la posa dell’asfalto sulla medesima via, sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Torraca, per consentire il quale sarà vietato il parcheggio.

I cittadini sono invitati a porre attenzione alla segnaletica che è stata apposta per regolamentare le operazioni necessarie all’intervento”.