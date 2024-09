Potenza, oggi l’ultimo saluto all’amato Padre Vitale: “Ricordatevi di quanto ho fatto”

Si è questa mattina a Potenza l’ultimo saluto all’amato padre Vitale nella chiesa di Santa Maria del Sepolcro.

Come è noto, si è spento all’età di 102 anni dopo che era stato colpito da un ictus.

La Santa Messa è stata presieduta dall’arcivescovo, monsignor Davide Carbonaro.

Nella sua vita si è alternato tra le parrocchie di Santa Maria del Sepolcro e San Michele.

In seguito ha continuato il suo impegno rivestendo la carica di Rettore della Rettoria del Divino Amore.

Un autentico uomo di speranza evangelica, con il cuore e la mente costantemente rivolti alle cose celesti.

Pochi giorni fa aveva ringraziato quanti gli hanno rivolto un pensiero per la sua precaria situazione di salute:

“Dico solo, impariamo a mettere in conto la nostra fragilità.

Occorre arrivare preparati a questi momenti.

Ricordatevi di quanto ho fatto”.

Grazie, padre Vitale, per ogni tua parola di conforto tramandata per diverse generazioni e per il tuo esempio francescano.