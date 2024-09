Potenza, Polizia locale impegnata in corsi su tecniche di polizia e attività di polizia giudiziaria

Si è concluso il corso di formazione

L’attività didattica è stata strutturata in quattro moduli: due che hanno approfondito l’inquadramento normativo delle procedure di polizia giudiziaria in caso di ritrovamento di sostanze stupefacenti e due che hanno illustrato, anche praticamente, le tecniche di ammanettamento in sicurezza, perquisizione e contenzione fisica, oltre ai protocolli operativi nelle postazioni di controllo veicolare.

Il corso organizzato con l’ Associazione professionale IPTS, con i suoi istruttori Sergio Pizzichillo ed Enrico Rosa, ha coinvolto 30 operatori della Polizia Locale.

Il progetto di formazione è stato finanziato con i fondi per la sicurezza urbana (di cui all’art. 35-quater del D.L. n. 113/2018 incrementato dall’art. 1, comma 540, della legge n. 160/2019) assegnati al Comune di Potenza a seguito di presentazione di specifico progetto avente a oggetto:

‘Iniziative di prevenzione e contrasto alla vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti’.

Afferma la comandante Maria Santoro:

“Investire sulle competenze e sulla professionalizzazione del personale di Polizia locale è fondamentale per avere un Comando in linea con i tempi e rispondere ai mutamenti culturali e tecnologici di una società complessa e poliedrica, che chiede operatori della sicurezza qualificati e pronti ad affrontare sul territorio qualsiasi evento.

Qualificare il Corpo vuol dire offrire un servizio di eccellenza all’utenza e consente di aumentare il senso di sicurezza richiesto dalla comunità”.