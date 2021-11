Potenza, preoccupa impianto di rifiuti pericolosi: “I territori non possono essere lasciati nell’incertezza”. La richiesta urgente

“L’assessore all’Ambiente, Gianni Rosa, bene farebbe a revocare la Vinca, Valutazione di Incidenza, per l’intervento relativo all’impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non sito in loc. San Sago del Comune di Tortora (CS).

E bene farebbe a farlo in autotutela”.

Lo afferma il consigliere Marcello Pittella (Pd) che aggiunge:

“Già a maggio scorso, con il collega Cifarelli, presentammo una interrogazione consiliare per ottenere delucidazioni nel merito.

Oggi, non bastano gli annunciati monitoraggi da parte dell’assessorato, come pezza al danno già fatto, ma occorre una presa di posizione netta e seria, anzitutto di indirizzo politico.

Il territorio, la valle del Noce e la vicina Calabria, non può essere lasciato nell’incertezza.

Le legittime richieste meritano attenzione e rispetto, come deve essere garantita la giusta tutela ambientale, rivendicata a gran voce, anche oggi al consiglio comunale di Tortora, al quale non mi è stato possibile partecipare.

Sostengo qualsiasi iniziativa i sindaci vogliano intraprendere e me ne farò promotore io stesso nelle sedi istituzionali opportune”.

