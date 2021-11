590000 euro per Avigliano! Ecco tutti gli interventi previsti

590 mila euro per Avigliano (PZ).

Serviranno per realizzare i lavori di consolidamento su Corso Garibaldi, nonché per il recupero dell’ex edificio scolastico sito in Viale XVIII Agosto.

È quanto fa sapere il Sindaco, Giuseppe Mecca, che aggiunge:

“Si tratta di un finanziamento importantissimo che ci consente di puntare per il 2022 alla realizzazione anche del terzo macro intervento già previsto sul territorio:

lavori di consolidamento su Corso Garibaldi;

nuovo Impianto di Illuminazione Pubblica;

lavori di ampliamento dei cimiteri di Avigliano centro e di Lagopesole.

Un particolare ringraziamento al Presidente Bardi e all’Amministrazione regionale con la quale prosegue in modo virtuoso il lavoro sinergico che lo scorso 23 settembre ha visto il Comune di Avigliano e la Regione Basilicata sottoscrivere un protocollo d’intesa che prevede quattro punti:

Rete idrica e fognaria su tutto il territorio;

Strada di collegamento centro/frazioni;

Avigliano residenza universitaria.

Su questo aspetto relazionerò in Consiglio Comunale il 5 novembre prossimo, per informare i cittadini.

Continuiamo a lavorare così.

Un passo dopo l’altro.

Sempre con la cultura dei fatti al posto delle parole”.

