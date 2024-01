Potenza, preparate le bacinelle: niente acqua in queste 9 zone

Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 21:00 del 22/01/2024 alle 00:00 del 23/01/2024 in:

parte di Via Ponte Nove Luci

Zona Industriale

Via della Tecnica

Viale del Basento

C.da Bucaletto

Via Riofreddo parte di Via Caira

Via Macchia San Luca.

Inoltre, sempre per per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 12:00 del 22/01/2024 alle 15:00 del 22/01/2024 in:

Via Giarrossa

parte di Via dei Dragonari e zone limitorfe.

Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.