L’Academy Basket Potenza brinda con un successo alla prima casalinga del 2024! Complimenti ragazzi

L’Academy brinda con un successo alla prima casalinga del 2024 che l’esordio interno in panchina di coach Roberto Miriello, battendo 75-70 un buon Cercola e conservando la vetta della classifica a quota 22 in compagnia di Parete.

I potentini, già privi di Pace e Vece in panchina solo per onor di firma, devono fare i conti nel corso del primo tempo anche con gli infortuni di De Marca e Borioni, ma riescono a contenere il rientro ospite trovando nel finale i canestri che valgono l’undicesimo successo stagionale.

Una difesa energica ed aggressiva, capace spesso e volentieri di tradursi in veloci contropiedi, sembra indirizzare con una certa decisione il primo tempo verso i padroni di casa, che trovano con un 2+1 di Borioni (26-16) il primo vantaggio in doppia cifra, capace di dilatarsi con le realizzazioni anche degli altri protagonisti.

Cagnacci, entrando dalla panchina, è già a quota 10 prima della pausa, mentre due spettacolari transizioni, concluse da Assui su assist volante di De Marca e da Borioni a tutto campo scrivono addirittura il +16 (42-26) a favore dell’Academy, prima di un break ospite di 0-4 che anticipa l’intervallo lungo.

Detto degli infortuni nel frattempo occorsi ai due esterni rossoblù, a dispetto delle rotazioni ulteriormente accorciate, Banin (17 punti nella seconda metà) e compagni sembrano non risentirne più di tanto, ma il contropiede fallito del potenziale 51-34, con relativa tripla subita su capovolgimento di fronte, danno il là al rientro partenopeo.

Contenuti più che bene dalla difesa di casa i temuti Moccia e Smorra, tocca soprattutto a Platano, Luongo e Scognamiglio riavvicinare la squadra ben allenata da coach Esposito, che con un appoggio di Hauber arriva a -5 (55-50) sul finire di terzo periodo.

Una tripla di Esposito (58-50) ed un tap-in di Banin (65-56 al 34’) tengono avanti l’Academy con un discreto margine, ma Moccia sigla a meno di tre minuti dal termine la tripla del -2.

I potentini, tuttavia, non si scompongono e tornano ad attaccare, nonostante la stanchezza, con la giusta lucidità la difesa ospite, così prima Lorusso legge bene un raddoppio servendo il taglio di Assui (69-65), poi Banin pesca il jumper di un Cagnacci tornato a segnare nel momento giusto (72-67), come non accadeva dalle prime due azioni del terzo quarto.

Il finale, come prevedibile, è deciso dai liberi e tocca a Banin (anche 7 rimbalzi e 10 falli subiti) suggellare dalla lunetta la vittoria che tiene Potenza in vetta alla classifica anche dopo la prima interna del 2024. Domenica alle 16.30 con Forio l’appuntamento è nuovamente al PalaPergola.

Academy Basket Potenza – Pallacanestro Cercola 75-70 (21-14; 42-30; 55-50)

Academy: Banin 20, Vece ne, Pace ne, Lorusso 6, Labovic 3, Borioni 8, Assui 9, Guglielmi ne, Cagnacci 17, Serra ne, De Marca, Esposito 12. All. Miriello

Pallacanestro Cercola: Nappo 1, Scognamiglio 8, Moccia 14, Smorra 9, Hauber 9, De Rosa, Luongo 12, Gervasio 2, Platano 15, Cavalli. All. Esposito

Arbitri: Cusano e Venga di Avellino