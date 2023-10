Potenza, primo stop della stagione per l’Accademy Basket. Ecco il risultato della partita

Si materializza sul campo di Telese la prima sconfitta stagionale dell’Academy.

I potentini, dopo un buon primo quarto (4-11 al 5’) chiuso in vantaggio con un gioco da quattro punti di Borioni, si bloccano completamente in attacco – saranno appena diciotto i punti segnati nei due quarti centrali- e concedono troppo anche in difesa, dove Campanile (12 dei 14 punti arrivano prima dell’intervallo) prende per mano una squadra brava a trovare con continuità diverse soluzioni anche in avvicinamento.

Il gap, infatti, si dilata fino al 43-30 di metà terzo periodo, quando l’Academy comincia progressivamente a rosicchiare qualche punto, alzando il volume dei giri anche in difesa.

Tenuto a soli 9 punti Linton Johnson grazie all’encomiabile lavoro dei lunghi rossoblù, ai potentini, in più di qualche circostanza, è tuttavia mancato il colpo per completare definitivamente la rimonta.

La tripla di Labovic (48-46) e la scorribanda di Banin (51-50) portano l’Academy ad un passo dal pareggio, ma Mastroianni, Aldi e Petrazzuoli colpiscono a turno dall’arco respingendo un assalto che si ferma anche per via di una cattiva percentuale ai liberi (9/16), alcuni dei quali sbagliati proprio nei momenti decisivi.

Nessun dramma, in ogni caso, per una sconfitta su un campo e contro un avversario storicamente ostico, col pensiero che volge immediatamente ad un altro big-match in programma tra poco più di quarantott’ore: mercoledì alle 20 nell’infrasettimanale di Ognissanti al PalaPergola arriva San Michele Maddaloni.

Step Back Caiazzo – Academy Basket Potenza 67-62 (14-18; 33-28; 45-36)

Step Back: Mastroianni 16, Petrazzuoli 10, D’Orta 2, De Matteo ne, Palladino ne, De Matteo D. ne, Aldi 9, Tomasiello 7, Campanile 14, Russo ne, Coppola, Johnson 9. All. Falcombello

Academy: Banin 11, Vece ne, Pace 4, Lorusso 2, Labovic 10, Borioni 15, Assui 4, Guglielmi ne, Cagnacci 6, Serra ne, Naddeo ne, Esposito 10. All. Bochicchio

Arbitri: Pezzella e Gensinia

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)