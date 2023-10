Ad Agromonte Mileo scampagnate nei boschi, intrattenimento per bambini, degustazione di prodotti tipici e buona musica. L’evento in programma

Sabato 4 novembre, nella piazza di Agromonte Mileo, ci sarà l’evento Saperi e sapori d’autunno, arrivato quest’anno alla sua 10° edizione.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Acermons, dalla Pro Loco Latronico e dall’associazione “Una mano per la solidarietà”, è diventato ormai un appuntamento fisso del periodo autunnale e, anche in questa occasione, vedrà un programma ricco ed interessante tra scampagnate nei boschi, intrattenimento per bambini, degustazione di prodotti tipici e buona musica.

La giornata prenderà il via già dalle 9.00 di mattina con il raduno in piazza ad Agromonte Mileo, per poi partire alla ricerca delle castagne.

Alle ore 11.00 è previsto uno spuntino nel bosco (biscotto a 8, formaggi e salumi locali), mentre alle 13.00 a conclusione della mattinata ci sarà il pranzo in piazza a base di pasta con salsiccia e zucca, patate peperoni e pancetta, castagnaccio.

Gli appuntamenti però non sono ancora finiti, perché alle 15.00 ci sarà il laboratorio creativo per i bambini, preludio per la conclusione dell’evento che vedrà la degustazione dei prodotti tipici a partire dalle 19.30 e la possibilità di assaporare delle ottime caldarroste e dei gustosi panini con porchetta, il tutto che sarà allietato dal concerto del gruppo “Pappardelle ai funky”.

