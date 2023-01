Potenza, processo sugli affari di questo clan mafioso: inflitte pene per oltre 60 anni di carcere! Ecco i dettagli

Due assoluzioni e otto condanne nel processo “Lucania Felix”, nato dall’inchiesta sugli affari del clan Martorano-Stefanutti.

Come riportato da RaiNews:

“Il Tribunale di Potenza ha emesso la sentenza per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato – che prevede lo sconto di un terzo della pena.

I due assolti sono Rocco Della Luna (perché il fatto non sussiste) e Salvatore Francesco Romano (per non aver commesso il fatto).

Sentenza di condanna invece per otto persone.

Si tratta di:

Carlo Troia (12 anni e 8 mesi di carcere),

Antonio Masotti (6 anni e 8 mesi),

Rocco Basta (8 anni),

Luigi Cancellara ( 9 anni),

Lodovico Pangrazio (9 anni),

per i quali è stata riconosciuta anche l’aggravante del metodo mafioso.

Avrebbe agevolato il clan Martorano-Stefanutti anche:

Nicola Sarli (12 anni).

Gli altri condannati sono:

Umberto Lo Piano (5 anni a 11 mesi),

Michele Sarli (6 anni e 3 mesi),

per i quali è stata prevista un’equivalenza tra attenuanti generiche e un’aggravante prevista dal testo unico sugli stupefacenti.

In totale, inflitte pene per 69 anni e mezzo di carcere.

A tutti i condannati sono state applicate le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l’esecuzione della pena.

