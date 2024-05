Potenza: prosegue la manutenzione e l’abbellimento degli spazi verdi in città. Ecco le zone interessate

Sindaco e assessore all’Ambiente al Comune di Potenza hanno congiuntamente effettuato alcuni sopralluoghi per verificare gli interventi di manutenzione e abbellimento degli spazi verdi cittadini che proseguono in città.

Sfalcio e potatura, pulizia straordinaria e cura di arbusti e siepi, piantumazione nelle fioriere pubbliche e in quelle che adornano gli edifici pubblici, rasatura dell’erba e interventi su scarpate, spartitraffico, aiuole e nei parchi.

Sono questi i principali ambiti nei quali i rappresentanti dell’Amministrazione hanno verificato quanto portato a termine, oltre a individuare le ulteriori necessità sulle quali proseguire il programma dei lavori.

Montereale, Poggio Tre Galli, rione Cocuzzo, via Da Vinci, via Viviani, via Torraca, viale del Basento, piazza Matteotti, sono alcune delle zone interessate dai diversi lavori eseguiti.