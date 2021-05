Potenza: questi lavoratori vogliono risposte sul loro futuro occupazionale! Intervenuto il Prefetto

Nella giornata di ieri, 26 maggio 2021, presieduta dal Prefetto Annunziato Vardè, si è tenuta nel Palazzo del Governo del Capoluogo una riunione, richiesta dalle organizzazioni sindacali di categoria per la trattazione delle problematiche salariali ed occupazionali dei lavoratori del Consorzio ASI di Potenza, posto in liquidazione con legge regionale 7/2021.

All’incontro hanno partecipato:

l’Assessore regionale alle Attività produttive, Lavoro e Formazione, Francesco Cupparo;

il Dirigente del Consorzio ASI, Guido Bonifacio;

i Segretari e rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali CGIL FP, Giuliana Scarano, CISL FP, Giuseppina Setaro, UIL-FPL, Giuseppe Verrastro, USB, Rosalba Guglielmi, UGL, Mario Di Bello, FINDICI, Antonio Corbo, nonché i componenti della RSU aziendale.

Il Prefetto ha innanzitutto rappresentato di aver convocato l’incontro per avere aggiornate notizie sul prosieguo delle attività susseguenti alla messa in liquidazione del Consorzio ASI e per dare risposte ai lavoratori dell’Ente sul futuro occupazionale e sulle spettanze salariali maturate dall’entrata in vigore della legge regionale 7/2021 e non ancora percepite.

Nel merito delle questioni, l’Assessore Cupparo ha confermato l’approvazione in sede di Giunta regionale dello statuto della società API-BAS, che sarà costituita a breve, la nomina, nei prossimi giorni, del nuovo commissario liquidatore del disciolto Consorzio ASI e, accogliendo la richiesta delle Organizzazioni Sindacali, la costituzione di un tavolo tecnico per le intese finalizzate ad assicurare il passaggio dei lavoratori del Consorzio stesso alla predetta società.

I rappresentanti sindacali hanno espresso soddisfazione per le informazioni e le assicurazioni ricevute.

Il Prefetto, al termine dell'incontro, ha auspicato la tempestiva attuazione delle soluzioni prospettate ed ha assicurato la consueta, massima disponibilità della Prefettura.

