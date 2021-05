Potenza: questo Comune della provincia ricorda Angela, strappata alla vita troppo presto! I dettagli

La Basilicata non dimentica uno dei suoi fiori più belli, strappati alla vita troppo presto.

Angela Ferrara era una donna piena di vita, ma il 15 Settembre di tre anni fa fu barbaramente uccisa.

La tragedia si consumò a pochi passi dalla scuola frequentata dal figlioletto, un bimbo di 8 anni, che era stato appena accompagnato dalla madre nell’istituto.

Dopo aver commesso l’efferato crimine, l’uomo (guardia giurata di 41 anni) si suicidò con un colpo di pistola alla testa.

La giovane vittima era una poetessa molto conosciuta nell’ambiente culturale della valle del Sauro.

Per ricordarla a lei sarà dedicato il presidio di Libera “Senise-Sant’Arcangelo” (PZ).

Angela, come si legge in una nota:

“è una vittima innocente della incivile sopraffazione che ha stroncato, nel fiore della giovinezza, la sua passione e la sua espressione nella cultura, nelle arti, nell’impegno civile.

Il suo diritto di autodeterminazione”.

Libera Senise-Sant’Arcangelo:

“vuole così ricordare Angela non solo in seguito alla sua tragica morte ma soprattutto per cosa lei rappresentasse in vita e continua a rappresentare nelle tante persone che, nel suo nome, vogliono portare avanti i suoi progetti.

La bellezza della cultura, la forza dell’impegno, la consapevolezza di quanto solo attraverso la conoscenza e la condivisione si possano favorire percorsi di crescita dei territori, sono tutti elementi importanti per l’associazione Libera.

E, nel contempo, è tutto ciò che ha sempre contraddistinto la vita di Angela”.

