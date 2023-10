Potenza: ragazzi pronti a scoprire “il piacere dello sport”! Ecco l’iniziativa

Il giorno 23 Ottobre 2023, alle ore 9,30 presso la palestra del Liceo Scientifico “P. P. Pasolini” di Potenza, verrà presentato il progetto “IL PIACERE DELLO SPORT”, progetto di implementazione e potenziamento delle attività motorie, fisiche e sportive.

Il percorso progettuale, inserito nel Piano dell’offerta Formativa del Liceo per l’anno scolastico 2023/2024, patrocinato da “SPORT E SALUTE BASILICATA”, oltre al conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento disciplinare, ha molteplici finalità educative e sociali, dall’integrazione dei ragazzi in difficoltà, all’aggregazione tra pari, all’attenzione alle buone pratiche per un corretto e salutare stile di vita attraverso lo sport, strumento di benessere, piacere e gioia che insegna il rispetto delle regole e favorisce il consolidamento del senso civico.

Durante l’incontro sarà firmata la convenzione con le Società e le Associazioni che gestiscono le varie discipline sportive coinvolte: Pallavolo, Pallacanestro, Rugby, Nuoto, Pesca sportiva, Hockey.

Interverranno:

Tiziana Brindisi, Dirigente Scolastico Liceo scientifico “P.P. Pasolini” Potenza;

Mario Guarente, Sindaco Città di Potenza;

Gianmarco Blasi, Assessore allo Sport – Comune di Potenza;

Christian Giordano, Presidente della Provincia Di Potenza;

Debora Infante, Dirigente USR Basilicata – Ufficio III Ambito territoriale di Potenza;

Matteo Trombetta, Coordinatore Regionale Basilicata Sport e Salute;

Marina Pecoriello, Presidente A.S.D. Basilia Basket – Bcc Basilicata;

Laura Ortu, Direttore Sportivo A.S.D. Basilia Basket – Bcc Basilicata;

Luciana Telesca, Tecnico Qualifica FIPAV – PSG Don Bosco;

Roberto Urgesi, Presidente Regionale FIN Basilicata;

Vittorio Basentini, Presidente ASD AICS Nuoto Potenza;

Gastone Paolini, Presidente Regionale FIPSAS;

Michele Varalla, Responsabile Settore Formazione Pesca Sportiva;

Francesco D’Andrea, Presidente A.S.D. Potenza Rugby;

Vincenzo Sonnessa, Delegato Provinciale PZ FIH Basilicata.

