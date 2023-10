Basilicata: ecco come ottenere fino a 25000 euro grazie al Microcredito! I dettagli

Il Microcredito erogato da Sviluppo Basilicata è un’opportunità per la nascita di nuove imprese con un finanziamento a tasso 0% fino a 25.000€.

Il Fondo Microcredito è istituito dalla Regione Basilicata e finanziato con risorse del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020.

La gestione è affidata a Sviluppo Basilicata che ha emanato due Avvisi Pubblici (A e B).

Il Microcredito A è utilizzabile per far nascere nuove imprese in tutti i principali settori produttivi.

Ecco alcuni esempi:

commercio all’ingrosso e al dettaglio;

ristorazione;

estetiste;

parrucchieri;

lavanderie;

industrie alimentari e delle bevande;

riparazione di autoveicoli e motocicli.

Il Microcredito B invece può essere attivato per rafforzare l’economia sociale attraverso la creazione di nuove attività economiche e il sostegno di attività economiche già esistenti, operanti nel Settore Terziario.

I campi di attività vanno dall’assistenza alle persone con disabilità alla tutela dell’ambiente, dai servizi sanitari e socio-assistenziali all’animazione culturale.

La candidatura al finanziamento è attiva online fino al 31 Dicembre 2023.

Sviluppo Basilicata pubblicherà periodicamente attraverso questa testata altre info sulle opportunità offerte dal Microcredito e sulle modalità di attivazione.

Per informazioni e contatti:

Sviluppo Basilicata

Centro Direzionale Z.I. snc 85050 – Tito (PZ)

Telefono: 097150661

Email: infomicrocredito@sviluppobasilicata.it

Sito Web: https://www.sviluppobasilicata.it/kweb-sviluppobasilicata/sito/sb/incentivi

