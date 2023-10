Potenza: Regione a lavoro per trovare una soluzione per questi lavoratori. Questa la situazione

Incontro a Potenza, presso la Direzione Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, su proposta dell’assessore Cosimo Latronico, per trovare una soluzione in merito alla situazione dei lavoratori dell’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Potenza.

Erano presenti, oltre all’assessore Latronico:

il presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano,

il direttore Generale del Dipartimento, Roberto Tricomi,

rappresentanti della Provincia di Matera;

i responsabili delle Agenzie di Potenza e Matera.

Latronico ha dichiarato:

“E’ necessario salvaguardare, in via prioritaria, i livelli occupazionali e le competenze di Apea Potenza con la prosecuzione delle attività fino ad ora svolte cercando ,altresì, di individuare ulteriori funzioni da trasferire alla Provincia, coerenti con la mission stessa di Apea, che svolge un ruolo strategico nel settore dell’efficientamento energetico ed ambientale a supporto della Provincia di Potenza”.

Nel frattempo continua il dialogo tra la Regione e la Provincia di Potenza:

“per approfondire ogni percorso che possa preservare le funzioni pubbliche trasferite dalla Regione alla Provincia, in materia di gestione del catasto caldaie, ed accrescere le attività con nuove competenze”.a

