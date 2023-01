Potenza, riprese del film su Elisa Claps: divieti di sosta e chiusura al traffico di queste strade! Ecco la nuova ordinanza

Il Comune di Potenza rende noto alla cittadinanza:

“È Prorogata parte dell’Ordinanza n. 25 con limitazioni al traffico il 27 e 28 Gennaio in:

via Addone,

largo Azzarà,

via Runcini,

via Pretoria,

via e piazza B. Bonaventura,

via Graziadei,

vico Corrado,

via XX Settembre,

via Scafarelli,

via San Luca”.

Ecco la nuova ordinanza:

“Premesso che, è pervenuta, in data 27 gennaio 2023, la richiesta di proroga di parte del dispositivo dell’ordinanza n.25 in occasione delle riprese cinematografiche finalizzate alla realizzazione della serie televisiva “IL CASO CLAPS”, dirette dal regista, Marco Pontecorvo e prodotta da “FASTFILM” e “COSMOPOLITANPICTURES”, che si realizzeranno dal giorno 18/1/2023 fino al giorno 30/3/2023, in varie zone della Citta’;

Considerato che, è necessario emettere giusta Ordinanza di divieto di sosta con rimozione (0-24), la chiusura al traffico veicolare e l’autorizzazione ai mezzi della produzione, con massa a pieno carico superiore a 3,5t., in deroga al divieto che regolamenta la zona interessata dall’attività cinematografica, per consentire, il regolare svolgimento in assoluta sicurezza;

Visto:

– il vigente regolamento che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare l’art. 7 (comma 7);

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

la proroga di parte dell’ordinanza n. 25 così come di seguito descritto

1. divieto di sosta e di fermata con rimozione (0-24) ambo i lati, dal giorno 27/1/2023 dalle ore 23.00 alle ore 17.00 del giorno 28/1/2023 in:

via Addone, largo Azzarà, via Runcini, in via Pretoria, dal n° civico, 263 fino alla torre Guevara, e in piazza B. Bonaventura dal n. civico, 10 fino all’ingresso della torre Guevara.

2. chiusura al traffico veicolare dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del giorno 28/1/2023:

in via Pretoria, dal n° civico 263 fino alla torre Guevara, in via B. Bonaventura, dal n° civico 29 al 31, e poi in via Addone, largo Azzarà, via Runcini, via Graziadei, vico Corrado,

3. chiusura al traffico veicolare dalle ore 13.30 alle ore 17.00 del giorno 28/1/2023

in via XX Settembre dal n° civico, 35 direzione largo Pedio (deviazione del traffico veicolare verso piazza Matteotti)

in via Scafarelli dal n° civico, 26 direzione largo Duomo (deviazione del traffico veicolare su via Addone)

in via San Luca dal n° civico, 1 direzione largo Pignatari (deviazione del traffico veicolare su vico Corrado)

AVVISA

che sarà cura del Corpo di Polizia Locale l’indicazione dei percorsi alternativi, volta per volta, secondo le esigenze momentanee della Produzione;

l’apposizione dei segnali di divieto di sosta dovrà essere immediatamente comunicata alla centrale operativa della PL. Per le opportune annotazioni”.

