Potenza: seconda vittoria consecutiva per l’Academy! Complimenti ragazzi

Ancora un finale in volata, ma seconda vittoria consecutiva in questo inizio di campionato per l’Academy, che al PalaPergola ha ragione di una coriacea Fasano (85-82).

La decidono, nel finale, un jumper dalla media di Doglio ed i liberi di Laquintana per domare la resistenza di una Blu Vigilanza trascinata da percentuali veramente altissime al tiro da fuori e in grado di rimanere in partita nonostante l’uscita per falli di Janha.

Comincia bene, tuttavia, la squadra di casa, che dopo aver subito le prime due triple avversarie (saranno 16 al termine), comincia a distribuire le soluzioni in attacco trovando sull’asse Acuna – Buldo 11 dei primi 12 punti a referto.

Anche l’impatto della panchina è subito positivo, con Doglio (due triple) ed il debuttante Petronella incontenibile in avvicinamento, insieme alla classica energia difensiva del capitano Pace.

Logica conseguenza ne è il 32-22 con cui i rossoblù toccano il primo vantaggio anche in doppia cifra della partita, ma come accaduto domenica scorsa a Trani, anche complici le percentuali al tiro avversarie, Acuna (13 a metà gara) e compagni non riescono a scappare ed all’intervallo la situazione è di perfetta parità, a quota 42.

La diversa leggerezza mentale finisce inevitabilmente per favorire la squadra ospite, che grazie anche alla presenza di Kimekwu e all’impatto di Frei acquisisce un paio di possessi pieni di vantaggio e va anche a +7 quando Imsandt dall’arco sigla la momentanea undicesima tripla di squadra.

L’Academy, tuttavia, pur peccando di frenesia in qualche circostanza, non si disunisce e trova comunque la forza di risalire con l’energia di Labovic (che trova anche un’importante tripla dall’angolo) e Doglio, che capitalizza al meglio un intercetto di Acuna per pareggiare a 62 da tre proprio sul suono della sirena di terzo quarto.

Petronella, fermato prematuramente dal terzo fallo all’inizio del secondo tempo, con un 2+1 riprende a segnare ed un altro canestro pesante di Doglio regalano anche due possessi pieni di vantaggio ai potentini (70-64), mentre la premiata ditta Pace (fondamentale tripla dall’angolo) – Acuna confeziona ancora il +5 (79-74).

Fasano ha sette vite e trova, complici anche un paio di palloni persi banalmente dall’Academy, la forza di impattare a 79 con i liberi di Raicevic e Frei, così nel finale in volata Doglio sbroglia la matassa con un canestro dalla media ed il lavoro dei lunghi forza una palla persa sull’attacco avversario.

Laquintana è freddo e fa 2/2 (83-79), ma Imsandt trova ancora una tripla pazzesca, cui fa seguito un altro 2/2 del play di casa e la preghiera dello stesso esterno argentino di Fasano che si spegne sul ferro, liberando finalmente la sospirata vittoria potentina.

Academy Basket Potenza – Blu Vigilanza Fasano 85-82 (26-20; 42-42; 62-62)

Academy: Pace 3, Petronella 14, Labovic 7, Joksimovic ne, Malkic 9, Acuna 19, Buldo 5, Casulli ne, Laquintana 8, Doglio 20, Rosa ne, Guglielmi ne. All. Gallo, Ass. Della Monica

Blu Vigilanza: Muolo, Lipskyi, Aldini 5, Meyer 11, Pautasso ne, Janha 21, Imsandt 18, Gomah Bangat, Venice 2, Kimekwu 4, Giuliani 8, Raicevic 13. All. Serrano

Arbitri: Solimeo e De Pascalis di Lecce