Potenza: si alza il livello di difficoltà sul cammino dell’Academy, attesa da altri due impegni difficili! In bocca al lupo ragazzi

Si alza progressivamente il livello di difficoltà sul cammino dell’Academy, attesa da altri due impegni difficili a distanza di appena 72 ore.

Domani, con palla a due alle ore 21.00 sul campo di Telese Terme, Tiziano Borioni e compagni sono ospiti del sempre ostico Caiazzo, squadra incontrata già negli ultimi due anni e che finora ha conquistato sei punti in classifica, due meno dei potentini.

La squadra del confermato coach Piero Falcombello ha esordito vincendo in casa con la University e replicato il successo interno battendo anche Casapulla, conquistando nel mezzo una prestigiosa vittoria a Portici prima di cadere, Sabato scorso, per la prima volta sul parquet della giovane Sant’Antimo.

Il roster dello Step Back – che lo scorso anno aveva chiuso a pari punti in testa alla classifica il campionato di C Silver – è inevitabilmente ripartito dallo zoccolo duro storico basato sulla classe di Linton Johnson (20.3 punti per gara), l’esperienza e l’equilibrio dei vari Tomasiello, D’Orta e Petrazzuoli, su cui ha innestato gli inserimenti dei più giovani Aldi e Mastroianni, senza dimenticare l’apporto spesso decisivo dei confermati Coppola e Campanile, quest’ultimo secondo terminale offensivo dello Step Back, con quasi 17 punti ad allacciata di scarpe.

Furono loro due degli artefici della vittoria casertana nel match del PalaPergola di fine Aprile, deciso solo dopo un supplementare nell’unica circostanza in cui l’Academy lasciò i due punti sul parquet amico, sesto precedente di una sfida finora in parità e che ha visto i lucani espugnare Telese nella gara 2 dei quarti playoff 2022-23.

Impegno arduo, dunque, sulla strada di una Academy finora imbattuta e reduce dal doppio convincente successo casalingo su Sant’Antimo e Matese, a dispetto di un organico abbastanza rinnovato, ma che sembra stia assimilando in fretta il nuovo assetto.

Conferma Tiziano Borioni alla vigilia del match:

”Sappiamo ci attende una partita dura, nella quale dobbiamo tentare di imporre il nostro ritmo e giocare la nostra pallacanestro, se però penso che siamo una squadra nuova e con ancora tanto lavoro davanti sarà importante continuare a lavorare in questa maniera per raggiungere la nostra migliore versione”.

La guardia – play argentina, alla prima esperienza italiana dopo un fortunato biennio in Spagna, traccia anche un primo bilancio della sua militanza potentina:

”È una esperienza nuova per me, sto cercando di ambientarmi nel miglior modo possibile anche se il problema più grande che incontro è la lingua, ma sto cominciando a comprenderla meglio ed ho iniziato anche un po’ a parlare, ma mi manca ancora abbastanza”, ha concluso il numero 20 dell’Academy, che viaggia a più di 17 punti e 5.5 assist di media in questo inizio di campionato.

Palla a due alle ore 21.00 agli ordini dei signori Pezzella di Arzano e Gensini di Cercola.a

