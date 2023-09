Potenza: si è dimesso il Vice Presidente della Provincia. I dettagli

“Caro Presidente,

con la presente desidero formalizzare le mie dimissioni da Vice Presidente della Provincia di Potenza in seguito alla chiamata del Segretario Regionale Giovani Lettieri nella Segreteria del Partito Democratico”.

Comincia così la nota del Consigliere Provinciale, Rocco Pappalardo, inviata questa mattina al Predudente della Provincia Di Potenza Christian Giordano.

Continua Pappalardo:

“Un ruolo di cui sono onorato e per il quale esprimo gratitudine ma, che al contempo, richiederà particolare impegno in considerazione della riorganizzazione del Partito messa in atto da Giovanni e degli importanti appuntamenti elettorali che ci attendono.

Una decisione che, seppur non dettata da questioni di incompatibilità, ritengo opportuna sul piano politico.

Ti ringrazio per la piena fiducia accordatami e per il rapporto di leale collaborazione con cui abbiamo lavorato fianco a fianco in questi mesi.

Un ruolo che ho cercato di onorare investendo al meglio le mie competenze a servizio di un Ente a cui sono particolarmente affezionato per quello che ha rappresentato e rappresenta nel mio percorso amministrativo.

Un ringraziamento per lo straordinario supporto professionale, e prima ancora umano, desidero estendere a tutti i colleghi Consiglieri, al Segretario generale, al tuo Staff, ai Dirigenti ed a tutto il Personale che, con zelo e spirito di appartenenza, sono riusciti tutti insieme a sopperire al sottodimensionamento di risorse umane ed economiche causate alle Province dalla scellerata Legge 56/2014.

Auguro a te, al nuovo Vice Presidente che riterrai di nominare e a tutti noi Consiglieri, di continuare a lavorare con impegno e dedizione affinché si raggiungano tutti gli obiettivi prefissati nell’interesse dell’intera comunità provinciale.

Con affetto e stima”.a

