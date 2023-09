Potenza: vola alto il ricordo del S. Ten. Petruccelli, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria. Ecco l’iniziativa in suo onore

Nella mattinata di domani, sabato 23 settembre, con inizio alle ore 10.30, in Potenza, via Pretoria n. 300, presso il Comando Provinciale Carabinieri, avrà luogo la cerimonia per la ricorrenza dell’80° anniversario della morte del S. Ten. Orazio Petruccelli, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria, al quale è intitolata la sede della Caserma.

Il solenne evento, al quale parteciperanno i familiari dell’eroe, nativo di Potenza, fucilato sull’isola di Cefalonia (Grecia) nel corso del secondo conflitto mondiale, sarà caratterizzato dalla celebrazione della Santa messa e deposizione di una corona d’alloro innanzi la lapide commemorativa a lui dedicata, collocata nel Comando Provinciale.

Alla manifestazione, presieduta dal Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, Generale di Brigata Giancarlo SCAFURI, prenderanno parte Autorità civili, militari e religiose, insieme ad una rappresentanza di studenti, personale della sede, Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.a

