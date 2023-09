Il Comune di Ruoti a questo evento di grande richiamo internazionale che ha visto migliaia di presenze e tanti ospiti! I dettagli

Un grande successo per la 13ª edizione di Cheese 2023, la grande manifestazione dedicata ai formaggi, targata Slow Food e Città di Bra, terminata lunedì 20 settembre.

Un vero e proprio villaggio globale en plein air di prodotti, culture e mestieri che ha permesso ai visitatori di fare esperienze non solo di gusto.

Migliaia di presenze, tanti ospiti per un evento di grande richiamo internazionale, a sottolineare l’importanza di un appuntamento di successo.

Per quattro giorni, le vie e le piazze del centro di Bra hanno raccontato le storie di pastori, casari, formaggiai e affinatori, attraverso i loro prodotti, metodi produttivi che hanno messo al centro la qualità delle materie prime, il benessere animale, la tutela del paesaggio.

Parole di gratitudine giunte anche da Sloow Food:

“Carissimi, oggi a chiusura evento, soddisfatti della presenza importante di circa 300.000 visitatori, vogliamo ringraziarvi per l’impegno e valore aggiunto che ha saputo dare la vostra presenza all’evento Cheese il sapore dei prati.

Lo spazio Istituzionale è stato una bellissima cassa di risonanza per porre in evidenza i temi lattiero caseari della vostra regione.

I laboratori e incontri da voi organizzati sono stati di grande interesse e accolti con entusiasmo dal grande pubblico.

Ci auguriamo pertanto di avervi con noi a Terra Madre 2024, con l’occasione rinnoviamo i ringraziamenti e vi porgiamo i nostri più cari saluti.” – Massimo Borrelli e Fabiana Brandino – Progetti e Relazioni Istituzionali di Slow Food Italia.

Il Sindaco di Ruoti Franco Gentilesca e l’Assessore Felice Faraone, presenti agli eventi organizzati nello spazio “Basilicata Autentica Genuità” nell’ambito del tema “Un altro modo di gestire e di possedere”, unitamente:

all’Assessore Galella della Regione Basilicata, al Presidente;

al Direttore Gal Percorsi, Caterina Salvia e Domenico Romaniello;

a Giovanni Mocchi docente dell’Università di Genova.

Il sindaco è intervenuto con la presentazione del progetto PACTUM COLLEGIUM – MARMO PLATANO – PACTUM CASEUS – PSR BASILICATA 2014-2020 MISURA 19 SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO – SLTP LEADER. GAL PerCorsi S.r.l. Area Interna Futuro Dentro – , che ha la finalità di promuovere la possibilità di “riusare” immobili di proprietà pubblica non utilizzati, rendendoli disponibili per una funzione che risponde meglio alle esigenze delle imprese agricole locali al fine di valorizzare le produzioni zootecniche delle aziende locali sfruttando, per la trasformazione, un locale attualmente inutilizzato di proprietà della stessa amministrazione.

Le aziende zootecniche primariamente coinvolte sono quelle di montagna interessate dal progetto sperimentale denominato ZOOPOVI, finalizzato alla valorizzazione del caciocavallo Podolico e dei Formaggi Ovicaprini, di cui alla Strategia di Area Interna approvata per l’area denominata “Marmo Platano”, per il settore della trasformazione agricola per uso collettivo, con particolare riferimento al settore lattiero caseario i cui comuni ricadano interamente nell’area Leader “Nord Occidentale Marmo Melandro Basento Camastra”.a

