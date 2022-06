Potenza, si riunisce la Comunità ecclesiale in provincia: c’è preoccupazione su questa tematica! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa inviatoci da Don Giuseppe Abbate dopo la sessione estiva della CEB (Comunità ecclesiale di base):

“In data 9 e 10 Giugno 2022 presso il Centro Gala-Tabor in Acerenza si è riunita in seduta estiva la CEB ed ha discusso su un nutrito ordine del giorno.

L’argomento affrontato è l’aggiornamento sull’osservatorio legalità presso la Regione Basilicata con una riflessione sulla situazione preoccupante in Regione.

L’interesse, inoltre, si è concentrato anche sulle nuove nomine dei direttori dell’Istituto Teologico di Basilicata, degli Uffici regionali della CEB e del cappellano della Polizia di Stato.

Molta attenzione è stata dedicata alla collaborazione e specificità dell’Istituto Teologico di Basilicata di Potenza e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Matera, in riferimento alla prossima riforma operata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e alla ferma volontà di creare in Basilicata un “Polo Teologico” unico, sia pure con gli indirizzi specifici dei due Istituti.

Ulteriore riflessione è stata tenuta sul “cammino sinodale” della Chiesa che è in Italia e delle Diocesi lucane, sull’attività della pastorale vocazionale nelle singole chiese locali, con un’attenzione particolare al Seminario Maggiore.

I vescovi hanno accolto le indicazioni dell’Arcivescovo di Matera-Irsina sull’organizzazione relativa all’imminente celebrazione a Matera del Congresso eucaristico Nazionale ed hanno, inoltre, su richiesta del vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, espresso il concorde nulla osta circa l’introduzione della causa di Beatificazione e Canonizzazione di S. Ecc.za Rev.ma Mons. Vincenzo Cozzi.

Non è mancata una riflessione sull’attuale situazione socio-culturale della regione.”