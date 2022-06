Stellantis di Melfi, stop a motori benzina e diesel: “scelta frettolosa, dobbiamo garantire l’occupazione”. Le parole di questo sindacato

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato di Confsal Basilicata ad opera di Gerardo de Grazia che ha dichiarato:

“Il problema dell’Europa è che, purtroppo, le idee, assolutamente giuste, si scontrano con la programmazione.

Se l’obiettivo è realmente la rivoluzione green dobbiamo garantire l’occupazione.

Siamo in netto ritardo e ad oggi il motore elettrico non è alla portata della stragrande maggioranza dei lavoratori, troppo oneroso e limitante per le lunghe percorrenze.

È la prima volta nella storia dell’umanità che il progresso tecnologico ci riporta indietro, allunga le distanze invece di accorciarle.

Il voto di mercoledì 8 Giugno, del Parlamento europeo sullo stop alla vendita di nuove auto benzina e diesel dal 2035 ha confermato la frettolosità dettata dall’ideologia.

Ritengo scontato che paesi Europei che non producono auto siano fortemente convinti dell’uscita totale del motore termico, il problema è il nostro.

Il comparto auto in Italia occupa circa 166 mila lavoratori e la metà sono dipendenti Stellantis (0,7% dei lavoratori Automotive in Europa).

Abbiamo già perso troppo, in termini occupazionali, con la politica di aprire in altri paesi nuovi stabilimenti (vedi la Polonia).

La transizione è molto più complessa di quello che sembra, come ha ben spiegato il ministro Cingolani, ‘interseca giustizia sociale ed emergenza ambientale’.

La speranza, come sostenuto più volte è quella che il diesel di ultima generazione (che inquina meno di un motore ibrido, gpl, metano o benzina) possa accompagnare la transizione e darci il tempo di limitare il più possibile i danni.”

