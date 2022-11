Potenza: stanziati 600000 euro per rifare le strade, soldi anche per mense e riscaldamenti delle scuole! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Segretario Cittadino della Lega Potenza, Alfonso Nardella:

“La variazione di bilancio approvata nello scorso consiglio comunale, è l’ennesima dimostrazione che questa amministrazione, tende la mano alle esigenze dei cittadini.

Infatti sono stati stanziati, tra le altre cose, 80 mila euro per le mense, soldi che daranno sollievo a tutte le famiglie, vista anche la situazione di crisi economica nazionale, 600 mila euro per gli asfalti e 100 mila euro per i riscaldamenti delle scuole.

Una cosa però va assolutamente sottolineata ed è l’atteggiamento dell’opposizione, che in due mesi ha riempito testate giornalistiche e social chiedendo l’intervento della giunta nello stanziare soldi in favore delle mense e dei riscaldamenti scolastici.

Giusto per inciso: questi soldi non sono stati stanziati prima proprio perché non vi era la disponibilità economica, perché quale padre di famiglia in questo caso l’amministrazione non vorrebbe dare il massimo per la propria comunità?

L’opposizione nel momento di approvare una variazione per consentire tutto ciò si è girata dall’altro lato aggrappandosi a logiche politiche ed ideologiche.

Comprendo che una variazione di bilancio è un atto della maggioranza, ma se tale atto serve per il benessere dei cittadini dovrebbe essere votato all’unanimità altrimenti si evidenzia l’unico scopo di taluni consiglieri: fare politica per servire se stessi nella costruzione di future candidature o ancor peggio di essere dei servi di un partito e di un’opposizione a prescindere e questo lo dovete però fare comprendere ai vostri elettori.

Il centro-sinistra potentino dimostra ancora una volta di essere bravissimo nella propaganda e nel cavalcare le onde del malumore cittadino per poi voltare le spalle all’intera comunità non votando i provvedimenti utili.

Le differenze, da sempre, le fanno gli ‘Uomini’ non le bandiere”.

