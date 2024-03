Potenza, “Storica Parata dei Turchi”: l’avviso

L’assessore alla cultura e al Turismo, Stefania D’Ottavio, ricorda a chi non si fosse ancora iscritto per partecipare, come figurante, alla “Storica Parata dei Turchi” che si svolgerà il 29 maggio 2024, a farlo perentoriamente entro le ore 10:00 del 31 marzo 2024.

Non verranno riaperti i termini.

Le Associazioni, gli istituti scolastici e i singoli cittadini interessati devono compilare e trasmettere la richiesta di partecipazione unicamente online, utilizzando lo SPID o Carta CIE elettronica.

Il modulo di “Domanda di partecipazione – La Storica Parata dei Turchi – Edizione 2024”, è disponibile in formato editabile sul sito: https://siopi.rete.potenza.it:487/sito/.

La partecipazione è gratuita.

In base all’articolazione dei quadri storici stabiliti nel Disciplinare, il reclutamento prevede la partecipazione di un numero minimo e massimo di partecipanti così ripartiti:

Ambiente 1800: n. minimo figuranti 281, n. massimo figuranti 433;

Ambiente 1500: n. minimo figuranti 339, n. massimo figuranti 567;

Ambiente 1100: n. minimo figuranti 110, n. massimo figuranti 175

per un totale di figuranti: n. minimo 730 / n. massimo 1175.