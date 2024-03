Potenza: una targa in ricordo di Vito Riviello, poeta e personaggio illustre della città. I dettagli dell’iniziativa

Sabato 30 Marzo alle ore 10:30 in Vico Pontolillo, presso il civico 24, sarà apposta una targa in ricordo di Vito Riviello, poeta e personaggio illustre potentino.

Il poeta Riviello, infatti, è nato in uno dei vicoli storici della Città di Potenza, Vico Pontolillo.

Un riconoscimento dovuto ad un rappresentante della letteratura italiana, un uomo eclettico e di grande cultura.

La sua libreria in via Pretoria divenne luogo d’incontro tra artisti italiani e internazionali, e centro di diffusione della cultura nella regione.

Riviello, poeta “antielegiaco” ma capace di dolcezza, appartato ma non solitario, letterariamente indipendente dalle scuole, conobbe e frequentò il surrealismo, l’ermetismo e il realismo mescolando stili diversi in una miscellanea in cui emerge un giudizio amaro e ironico sulla società e la tendenza a smitizzare, con attenti comici e satirici, i miti contemporanei ed i falsi “monumenti”.

Nel 2009 fu nominato lucane insigne.

All’iniziativa saranno presenti la famiglia Riviello, il Sindaco Mario Guarente e le altre autorità.

La cittadinanza tutta è invitata.