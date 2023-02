Potenza, studenti in piazza ad un anno dallo scoppio della Guerra nel cuore dell’Europa. I dettagli

I Rappresentanti degli Studenti e delle Studentesse, le Associazioni Studentesche e della Società Civile lanciano, per il prossimo 24 Febbraio 2023, la Manifestazione “Per la Pace, per l’Ucraina”.

Come fanno sapere in una nota:

“A 365 giorni di distanza dallo scoppio di questa guerra nel cuore dell’Europa scendiamo in piazza per chiedere il ritiro immediato delle truppe delle forze militari russe che hanno invaso l’Ucraina, per restituire al più presto pace e libertà ad un popolo assediato che continua a subire, giorno dopo giorno, i disagi del conflitto.

Sollecitiamo l’ONU, l’Unione Europea e tutte le organizzazioni internazionali ad assumere un’iniziativa chiara per un immediato “cessate il fuoco”, viatico per una nuova Conferenza per la Pace.

É assolutamente necessario continuare a testimoniare solidarietà e a sostenere gli sforzi del popolo ucraino, in difesa della propria libertà e dei principi del diritto internazionale.

Per queste ragioni, come Comunità Studentesca della Basilicata, scenderemo nuovamente uniti in piazza, invitando le Istituzioni del nostro territorio ad esporre simboli a sostegno dell’iniziativa all’esterno delle proprie sedi locali.

Inoltre, in quest’occasione, saranno raccolti beni di prima necessità per sostenere concretamente il popolo ucraino insieme alle Onlus della città”.

