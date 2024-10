Potenza: Torre Guevara candidata tra i «Luoghi del Cuore» FAI! Ora serve il vostro aiuto. Ecco come votare

“La Torre Guevara, simbolo della nostra storia e della nostra bellezza, è candidata tra i «Luoghi del Cuore» FAI!“.

Lo annuncia il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, che spiega:

“Dopo il recente restauro, questo tesoro è tornato a splendere e ora ha bisogno del nostro amore e della nostra passione.

Vi invito a unirvi a me in questo gesto di orgoglio potentino: cliccate sul link e votate per la Torre Guevara!

Votiamo qui https://fondoambiente.it/luoghi/torre-guevara-potenza?ldc

Insieme possiamo dimostrare quanto ci teniamo a questo luogo straordinario.

Facciamo sentire la nostra voce!”.