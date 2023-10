Potenza: un alberello da piantare in ricordo di queste vittime. Ecco i punti dove poterlo ritirare

Il 3 Ottobre 2023 la Fondazione Città della Pace lancia la campagna “Un Albero della Memoria – fai germogliare il Futuro” in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione.

La giornata è stata istituita dopo che 368 bambini donne e uomini hanno perso la vita nel naufragio a largo di Lampedusa avvenuto 10 anni fa, il 3 Ottobre 2013, mentre credevano di trovare sicurezza raggiungendo l’Europa.

Con questa iniziativa la Fondazione, presieduta dal Premio Nobel per la Pace Jody Williams, vuole celebrare la memoria dei migranti scomparsi ed intende attivarsi, coinvolgendo associazioni e singoli partecipanti all’iniziativa, per realizzare un piccolo bosco diffuso, un simbolo di speranza per un futuro sostenibile.

Tutti possono partecipare ricevendo un alberello da piantare in ricordo di uno dei 368 morti di Lampedusa, che diventerà un simbolo vitale della rinascita.

Con un gesto individuale e collettivo insieme, si potrà contribuire a contrastare le crisi climatiche e a “rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria”, come è scritto nella Legge che istituisce la Giornata della memoria.

Il 3 Ottobre alle ore 18.00 presso Scambiologico a Potenza ci sarà un incontro con tutti gli aderenti ed inizierà la distribuzione degli alberi, la distribuzione inizierà subito dopo anche presso il MOON ed il circolo ARCI Pasquale Critone di Sant’Arcangelo.

Con le donazioni ricevute si realizzeranno nuovi progetti per la sostenibilità ambientale e l’integrazione dei rifugiati che realizza Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata.

Partecipano all’Iniziativa:

Legambiente Basilicata,

Arci Basilicata,

Il Salone dei Rifiutati,

CSV Basilicata,

Coop. Sociale Il Sicomoro,

Associazione Amici della Fondazione,

Rotary Potenza RC,

Auxilium,

il Seminario Maggiore interdiocesano di Basilicata,

CIDI Potenza,

Ar3s Naturalmente benessere Centro di Educazione Ambientale.

Dal 3 Ottobre è possibile ritirare per tutto il mese di Ottobre gli alberelli presso:

Scambiologico a Potenza – Piazzale Istria, 1 – 3 – 85100 Potenza – tel. 0971 288111

Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata – C. Umberto I, 28 a Potenza -tel. 333.8363473

Il Circolo Arci Pasquale Critone – via Matteotti a Sant’Arcangelo – tel. 345.1729354

Il Salone dei Rifiutati c/o MOON – via Macchia S. Luca 68/i a Potenza – tel. 0971 476646

CSV Basilicata – Via Sicilia 23 a Potenza – tel. 0971 274477

Coop. Sociale Il Sicomoro – via Domenico Ridola 22 a Matera – tel. 0835 314228

Ar3s Naturalmente benessere – Vai Mario Pagano a Paterno – tel. 3807015464

N.B. E’ possibile aderire all’iniziativa per altre associazioni entro ottobre 2023 inviando una mail a info@cityofpeace.it o chiamando il numero 3338363473.

