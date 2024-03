Potenza: un incontro per informare genitori e mondo della Scuola sull’uso dei social da parte dei ragazzi

Sabato 9 Marzo 2024 alle ore 10.00 presso il Polo Bibliotecario di Potenza è in programma un incontro sul tema “Genitori, app e minori” organizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo “D.Savio” di Potenza, Dirigente Daniela Novelli.

Il Garante Regionale dell’infanzia e dell’adolescenza Vincenzo Giuliano presenta l’incontro: “Per navigare in rete sicuri bisogna essere in possesso di competenze digitali.

Limitare o, addirittura, vietare l’uso di strumenti digitali non è una via percorribile e non è indirizzata nell’interesse del minore.

Continuare ad informare genitori e mondo della Scuola sull’uso consapevole dei social è un’esigenza su cui non bisogna abbassare la guardia.

La transizione digitale nella Scuola italiana sta accelerando, ma i divari sono ancora ampi: circa il 30% delle Scuole non è raggiunta dalla ultra larga, con percentuali molte più elevate nelle aree interne, e ci sono ancora forti disuguaglianze nella dotazione di strumenti per la didattica innovativa e nella formazione docenti per ridurre la povertà educativa digitale”.

Ecco la locandina.