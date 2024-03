La Basilicata verso il futuro: “In arrivo un piano di 450 milioni di euro della Regione”. I dettagli

“In attesa delle elezioni regionali del 21 aprile, la giunta Bardi continua a dimostrare che grazie al lavoro fatto e agli atti di governo programmati dal centrodestra, la Basilicata è sulla strada giusta per superare i gap e l’assenza di pianificazione degli anni passati”.

Lo scrive in una nota l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Chiara Gemma che informa:

“Tra i tanti interventi che sono stati elaborati dalla Regione nell’ultimo periodo, spicca un poderoso piano di investimenti di 450 milioni di euro per l’innovazione agricola e la sostenibilità ambientale. Le misure sono state adottate dai dipartimenti regionali Ambiente e Agricoltura su input politico degli assessori Cosimo Latronico e Alessandro Galella, entrambi di Fratelli d’Italia.

Il piano interviene sulle nuove strategie e le linee guida per rivoluzionare lo sviluppo rurale e il settore agricolo lucano.

Le molteplici azioni programmate interesseranno la tutela del territorio, lo sviluppo di nuove tecnologie e ordinamenti colturali, la promozione per incentivare l’insediamento dei giovani nel settore e il rafforzamento della cooperazione tra i produttori per ottimizzare l’offerta e ridurre i costi di produzione.

Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione, per accrescere le competenze degli operatori agricoli e migliorare la competitività del settore.

Inoltre, il focus del piano riguarderà la valorizzazione della filiera agroalimentare e la creazione di nuove opportunità commerciali, con l’intento di migliorare la qualità della vita nei distretti rurali e consolidare il sistema di qualità dei prodotti agricoli lucani.

Oltre a questo, gli interventi affronteranno anche il grave problema dei danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare i cinghiali.

Per questo ci saranno misure concrete sia per la loro cattura che per la valorizzazione delle carni, oltre a incentivi per gli agricoltori e i selecontrollori impegnati nelle azioni di eradicazione.

Le attività che saranno attuate si innestano sulle lungimiranti e articolate risposte che la Regione Basilicata sta portando avanti a favore del settore agricolo che, come in tutta Italia e in Europa, si trova in una fase di forte crisi e fibrillazione dovuta a vari fattori, tra cui le errate politiche dell’Unione europea.

Risposte frutto del confronto e del coinvolgimento attivo di tutti gli attori del mondo agricolo lucano, per fare in modo che la crisi in corso diventi un’opportunità di crescita, sperimentazione e sviluppo”.