Potenza: un sostegno alle nuove imprese che operano nel settore forestale e che svolgono attività di selvicoltura. Ecco fino a quando fare domanda

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 227 del 20 marzo 2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 14 del 1 aprile 2024, è stato approvato il bando Intervento SRE03 Avvio di nuove imprese connesse alla selvicoltura



Il beneficiario dell’intervento è colui che al momento della presentazione della candidatura sul SIA-RB (PRIMA FASE) ha un’età compresa tra 18 anni e 60 anni (ovvero sessantuno non compiuti) e che si insedia per la prima volta, in forma singola o societaria, in qualità di titolare d’impresa o capo azienda nel settore forestale. Aiuto forfettario in conto capitale, con premio di 40.000 euro.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



FASE 1 – PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CANDIDATURA: i proponenti presentano l’istanza di candidatura, compilando l’apposito format sul portale SIA-RB, trasmettendo:



SCADENZA 17 MAGGIO 2024, ORE 16

FASE 2 – RILASCIO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PRESENTAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE (PSA): tale Fase è avviata con la pubblicazione sul BURB di apposito atto dirigenziale

Il rilascio della domanda di sostegno SIAN e della trasmissione della documentazione prevista all’art. 11 del bando deve avvenire, pena esclusione, entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla pubblicazione dell’atto dirigenziale sul BURB e, nello specifico, entro le ore 16.00 dell’ultimo giorno utile.