Potenza: una mostra per celebrare i 100 anni della radio e i 150 della nascita di Guglielmo Marconi. I dettagli

Una ricostruzione fedele del detector Marconi, utilizzato all’inizio del XX secolo per ricevere i messaggi telegrafici in codice Morse sarà esposta nel palazzo della Regione Basilicata, insieme ad altre radio d’epoca, in una mostra che fa da cornice a un evento organizzato per celebrare i 100 anni della radio e i 150 della nascita di Guglielmo Marconi.

La manifestazione ha il patrocinio di Rai Basilicata ed è realizzata dall’ufficio stampa della Giunta regionale – in collaborazione con la Direzione scolastica regionale, il Museo “Simone-Marconi” di Palazzo San Gervasio, l’associazione Ari (Associazione radioamatori italiani – sezione di Potenza).

Con lo scopo di avvicinare i giovani alla radio, nelle giornate di lunedì 7 ottobre, mercoledì 9 e giovedì 10 si svolgeranno laboratori radiofonici aperti alla partecipazione degli alunni delle scuole superiori.

La mattinata di venerdì 11 ottobre sarà dedicata a un talk a più voci per parlare di passato, presente e futuro delle trasmissioni radio in Basilicata.

Le trasmissioni in diretta dal palazzo della Regione che saranno organizzate dalle emittenti verranno arricchite e contaminate dalle voci di Radio Galilei, web radio del Liceo Galilei di Potenza e di Radio Itigeo, web radio dell’istituto di istruzione superiore Einstein – De Lorenzo di Potenza.

