Potenza: visite gratuite per i cittadini. I dettagli

Sabato 2 aprile 2022 (dalle ore 9:30), presso il Centro di Aggregazione e accompagnamento alla Famiglia “A Casa di Leo” della Caritas Diocesana di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo, in piazza dell’Amicizia al rione Bucaletto di Potenza partirà una manifestazione dal particolare valore simbolico, “Con tutto il mio cuore”: una occasione per fare concretamente prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Marina Buoncristiano, responsabile della Promozione Caritas, ha spiegato:

“Ci piace pensare di occuparci dei ‘cuori’ a 360 gradi; talvolta con una carezza, derivante dalla cultura e dalla bellezza, oppure con un’azione di sostegno per risollevare chi è in difficoltà; altre volte, attraverso la presa in carico globale della persona, nella sua condizione psicofisica e quindi, sollecitando professionisti della sanità, così come accadrà il prossimo sabato”.

Una giornata intera nella quale la cittadinanza potrà beneficiare di visite gratuite:

dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

dalle 15.30 alle 18.00;

dalle 10.00 alle 13.00 per le visite cardiologiche pediatriche.

Gli ambulatori saranno a cura dei medici cardiologi;

prof. Stabile;

dr. Costantino;

dr. D’Addeo;

dr. Lopizzo;

dr. Smaldone;

dr.ssa Cristiano.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con i Lions Club Potenza Duomo, presieduto da Laura Mongiello; Potenza Pretoria, presieduto da Patrizia Baccari e Potenza Host, presieduto da Nico Grande, sarà presentata sabato 2 aprile alle ore 9 presso il Centro “A Casa di Leo”, in piazza dell’Amicizia nel rione Bucaletto a Potenza.

Ad accogliere:

Spera, Direttore Generale dell’Ospedale San Carlo di Potenza;

Luzi, Dir. UOC Cardiochirurgia e Dip. Cardiovascolare del San Carlo;

Stabile, Dir. UOC Cardiologia del San Carlo;

l’équipe della Caritas Diocesana.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale alla Sanità, Francesco Fanelli.

Di seguito la locandina con i dettagli.

