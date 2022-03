Potenza: il Palazzo del Consiglio Regionale si illumina per far luce su questa malattia! L’iniziativa

Per il 2 aprile 2022, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, istituita dall’ONU nel 2007 al fine di aumentare la consapevolezza e la corretta conoscenza dell’autismo, l’associazione ALA (Associazione Lucana Autismo) ha organizzato un evento online dal titolo “Autismo e ruolo del genitore” nel quale verrà presentata la sua prima pubblicazione: un volume sull’esperienza del Parent to Parent in Basilicata, realizzato dall’ENFOR (Ente di Formazione e Ricerca) di Policoro (MT) avente come partner ALA e Stella Maris Mediterraneo, a cavallo degli anni 2017 e 2018 in occasione della II edizione del Master in “Esperto per l’inserimento lavorativo di persone con autismo”.

Nel Parent to Parent un gruppo di genitori dell’Associazione moderati dal Dott. Rocco Di Santo ha dato luogo ad un confronto nel quale il genitore ha assunto reciprocamente il ruolo di formatore dell’altro genitore.

Il volume condensa l’esperienza vissuta ed agita dai genitori e si contraddistingue qualificandosi come strumento utile per i professionisti che operano nel campo dell’autismo ed allo stesso tempo come guida formativa/informativa per i genitori dell’associazione; nonché quadro d’insieme per i professionisti di ciò che l’autismo si caratterizza essere dal punto di vista delle famiglie che quotidianamente sono costrette a misurarsi ed affrontare una sfida titanica in termini di assistenza, educazione, inclusione sociale e salvaguardia dei diritti spesso elusi o negati.

Il ruolo del genitore nell’autismo, focus dell’evento, sarà l’oggetto degli interventi che si susseguiranno nell’ottica delle divere prospettive delle famiglie e dei professionisti.

L’Evento, introdotto e moderato dalla Presidente di ALA Zaira Giugliano, patrocinato dalla Regione Basilicata, si aprirà:

con i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale, Carmine Cicala;

il Garante dell’Infanzia e adolescenza della Regione Basilicata, Vincenzo Giuliano;

Margherita Perretti, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità;

la Consigliera Regionale di Parità, Ivana Pipponzi.

L’iniziativa sarà inoltre patrocinato dall’ENFOR e dai Presidi Educativi e vedrà la partecipazione degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione:

il Dott. Carlo Calzone (Neuropsichiatra Infantile);

il Dott. Rocco Di Santo (Sociologo della Salute);

la Dott.ssa Valentina Comminiello (Psicologa – Psicoterapeuta);

la Dott.ssa Alessandra Colucci (Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva).

La partecipazione all’evento che si terrà alle ore 16:00 è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione sul sito www.presidieducativi.it.

Come di consueto all’evento sarà associata la campagna Light it up blue, voluta dalla più grande organizzazione internazionale di ricerca e advocacy sull’autismo, Autism Speaks, aderendo alla quale l’associazione ALA, sostenuta dal Comitato Pari Opportunità della Regione Basilicata e dall’ ANCI Basilicata, ha invitato tutti i Comuni ad illuminare con luce blu un monumento o un edificio significativo.

Per la prima volta verrà illuminata con luce blu anche la facciata del Palazzo del Consiglio Regionale di Basilicata.

A Montescaglioso, sempre nella giornata del 2 aprile, ALA ha organizzato un Flash Mob con la partecipazione del gruppo spontaneo Mamme d’Acciaio al termine del quale verrà illuminata con luce blu Piazza Roma.

Si invitano tutti coloro che vorranno mostrare vicinanza alle persone con autismo ed alle loro famiglie ad accendere una luce blu nella propria abitazione o ad indossare qualcosa di blu.

