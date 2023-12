Presentato a Potenza il calendario 2024 della Polizia di Stato: i dettagli

Stamane, nella Sala Italia del Palazzo di Governo, il Questore Giuseppe Ferrari ha consegnato al Prefetto Michele Campanaro il calendario 2024 della Polizia di Stato.

Tredici scatti affidati all’expert photographic lens del maestro della fotografia Massimo Sestini, già vincitore del prestigioso Premio World Press Photo nel 2015, per dare vita al nuovo calendario che, per la prima volta, si apre con una foto di copertina, scattata a bordo di un elicottero della Polizia di Stato sullo sfondo delle Tre Cime di Lavaredo, simbolo delle Dolomiti e Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Un percorso affascinante che porta dritto al cuore del lavoro quotidiano di donne e uomini in divisa, immortalati negli angoli più suggestivi del Paese. Dedizione e bellezza si fondono in un perfetto connubio artistico di grande impatto visivo che mette in luce la presenza costante e laboriosa della Polizia di Stato sul territorio.

Dal Colosseo illuminato alla Galleria liberty di Milano, dagli scorci di Napoli e Venezia al particolare di una fontana di Villa d’Este, a Tivoli, dai Quattro Canti di Palermo alle vedute panoramiche di Limone sul Garda (BS) e Ponte di Castelvecchio (VR), il viaggio lungo la straordinaria bellezza del nostro Paese, si conclude in Basilicata, a Matera.

La “Città dei Sassi” presta, infatti, la sua struggente bellezza al mese di dicembre, offrendo la scenografia al primo piano di un unità cinofila del Nocs, con lo sfondo di operatori del Nucleo, in assetto operativo.

Nel corso della presentazione, il Questore Ferrari ha illustrato il calendario, soffermandosi sul significato più profondo del progetto artistico che, da diversi anni, rappresenta un’occasione straordinaria per raccontare la vita della Polizia di Stato:

“Sono tre i protagonisti che animano quest’opera fotografica: innanzitutto le donne e gli uomini in divisa, non solo per il lavoro che svolgono quotidianamente, ma anche perché è nato proprio da loro il desiderio di immortalare momenti di servizio da condividere con i cittadini.

C’è poi l’Italia con le sue bellezze scenografiche, senza dimenticare le comunità, la cui tutela incarna la vera ragione ispiratrice del lavoro della Polizia di Stato”.

Il Questore ha voluto evidenziare lo scopo solidaristico del calendario 2024.

La Polizia di Stato, infatti, ha rinnovato la partnership con UNICEF, a favore di iniziative benefiche nei confronti dei minori.

Per il 2024, il ricavato della vendita sarà destinato al progetto “Nigeria – Per ogni bambino e bambina: un futuro” per migliorare l’accesso all’istruzione, garantire la sicurezza delle scuole e ampliare le infrastrutture scolastiche di quel paese.

Una quota, come di consueto, sarà poi devoluta al Piano di assistenza “Marco Valerio”, riservato ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato, affetti da patologie croniche.

L’evento si è concluso con le parole del Prefetto Campanaro, che ha voluto ringraziare il Questore Ferrari per l’iniziativa:

“E’ la prima volta che qui a Potenza viene presentato il calendario della Polizia di Stato in Prefettura.

Questo gesto, che si rinnoverà negli anni, testimonia e rafforza ulteriormente la forte unità tra i due massimi presidi della sicurezza in provincia, nella cornice della grande famiglia del Ministero dell’Interno.

Ogni giorno si lavora fianco a fianco, per garantire e tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico sul territorio, in uno spirito di squadra e di profonda sinergia istituzionale.

Il calendario, che quest’anno ha riservato una particolare attenzione anche alla nostra regione, descrive, attraverso le sue suggestive immagini, la vocazione della Polizia di Stato, sempre al fianco dei cittadini e dei vulnerabili, all’insegna del noto motto ‘esserci sempre’.

Conosco bene impegno, sacrifici ed abnegazione delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che lavorano nella nostra provincia: a loro và il mio incondizionato ringraziamento per il contributo dato per accrescere la fiducia nelle Istituzioni e la percezione della vicinanza dello Stato ai cittadini”.

Il calendario può essere acquistato al costo di 8 euro per quello da parete e 6 euro per quello da tavolo.

E’ possibile, fino ad esaurimento scorte, acquistare la versione da parete sul canale Amazon di Unicef Italia, dove gli abbonati Prime potranno ricevere la copia con spedizione gratuita.

In alternativa è possibile acquistare il calendario della Polizia di Stato presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle Questure che hanno ordinato un quantitativo di calendari in “conto vendita” o sul sito Unicef www.regaliunicef.it, raggiungibile anche dalla piattaforma del sito www.poliziadistato.it.

Al costo del calendario dovrà essere aggiunta, in caso di ordine on line, la spesa di spedizione.