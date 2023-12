A Potenza il progetto “Danza in Biblioteca”: i dettagli

Domenica 17 dicembre, con inizio alle ore 16:00, sarà presentato nella Sala conferenze del Polo bibliotecario di Potenza il progetto “Danza in biblioteca”, a cura del Centro Danza Metamorfosi Potenza.

Ai saluti del direttore del Polo bibliotecario Luigi Catalani e della direttrice del Centro Danza Michela Consolo, faranno seguito gli interventi di Marta Cataliotti, autrice della trilogia “NarrAZIONEdanza” e di Antonietta Buccolieri, docente di storia della danza e maestra narratrice.

Il progetto, rivolto alle bambine e ai bambini dai 6 ai 10 anni, prevede la narrazione della storia della danza attraverso la lettura animata della trilogia “NarrAZIONEdanza” di Marta Cataliotti.

La presentazione del progetto sarà seguita dal primo dei laboratori gratuiti in programma presso la Sala Euterpe del Polo bibliotecario, dedicato a Lo Schiaccianoci.

I prossimi laboratori, dedicati a La bella addormentata nel bosco e Cenerentola, sono in programma lunedì 8 e lunedì 22 gennaio 2024, con inizio alle ore 17:00.

Con questo progetto che combina lettura, danza e divulgazione, il Polo bibliotecario di Potenza arricchisce la sua già vasta e diversificata offerta educativa e culturale, e inaugura una collaborazione con il Centro di Danza Metamorfosi, nato a Potenza nel 2012 con l’idea della direttrice Michela Consolo di creare un centro di formazione per i giovani allievi che vogliono avere la possibilità di studiare con docenti professionisti qualificati e di confrontarsi in un contesto stimolante che possa coniugare la tradizione della danza classica con le ultime tendenze in campo artistico.

Marta Cataliotti, dopo aver pubblicato nel 2021 il suo primo libro sulla Storia della Danza per bambini dal titolo C’era una volta… il balletto, ha inaugurato il progetto “NarrAZIONEdanza” per raccontare il balletto di repertorio ai bambini prima con dirette online, poi con un trilogia e un ciclo di laboratori itineranti nelle scuole di danza di tutto il territorio nazionale.

Antonietta Buccolieri è Docente di Tecnica della Danza Classica, Laboratorio Coreutico e Storia della Danza presso i Licei Coreutici.