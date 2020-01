Prestigioso premio per i motori FCA! I dettagli

Per FCA il nuovo anno si apre con un successo.

La casa italo-statunitense si piazza al primo posto nel Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems 2020, l’importante riconoscimento statunitense organizzato dall’omonima rivista che premia i migliori sistemi di propulsione per auto.

Questi alcuni dei parametri presi in considerazione:

efficienza energetica;

rispetto per l’ambiente;

innovazione tecnologica.

“Per il secondo anno consecutivo, ad aggiudicarsi il premio come miglior sistema di propulsione dell’anno è stato il Pentastar V6 3.6 con eTorque, montato dal pickup Ram 1500“.

A riportarlo è il portale Virgilio.it che aggiunge:

“Si tratta di un motore mild hybrid funzionante a 48 Volt e, come si legge tra le motivazioni date dagli specialisti della rivista statunitense, capace di esprimere una potenza per alcuni versi inattesa (305 cavalli), visto che si tratta di un V-6 montato su di un veicolo di questa grandezza e questo peso.

Il merito di questa performance, fanno notare i vertici statunitensi del gruppo del Lingotto, è merito anche del motore elettrico, che consente di consumare meno a parità di prestazioni”.

Gli altri 9 premi sono stati assegnati a motori realizzati da:

BMW;

Ford;

General Motors;

Honda;

Hyundai;

Mercedes;

Nissan.

FCA è stata premiata anche in passato nell’ambito del Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems.

In particolare, il gruppo italo-statunitense, nelle 25 edizioni precedenti, si è aggiudicato un riconoscimento in ben 19 occasioni.