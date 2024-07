Questa importante opera proietta Bella nel futuro. Il progetto e gli interventi previsti

A Bella, presso piazza Plebiscito, è stato presentato alla cittadinanza il progetto, della nuova pavimentazione del “Borgo”, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale.

La presentazione è stata inaugurata dal sindaco di Bella Leonardo Sabato che ha in primis ringraziato tutti i presenti e in secundis il progettista l’arch. Donato Sabia che successivamente ha spiegato il progetto da remoto per far conoscere le specificità progettuali della nuova pavimentazione.

Sul progetto il sindaco Leonardo Sabato ha dichiarato:

“Volevamo condividere con la cittadinanza questa opera importante che speriamo possa soddisfare l’apprezzamento della comunità.

Investiremo 550 mila euro in totale per la realizzazione della nuova pavimentazione i cui lavori cominceranno in autunno per avere così la nuova pavimentazione in primavera al fine di non intralciare anche con le attività economiche.

L’intervento della nuova pavimentazione si rende necessario perché l’attuale pavimentazione ha dei punti critici in quanto puntualmente ogni anno dobbiamo intervenire con degli oneri economici importanti per metterla in sicurezza.

Oltre all’aspetto estetico ci siamo concentrati sulla durabilità della pietra con il rifacimento del sottofondo e l’utilizzo di una pietra locale e lavica di 8 cm.

La riqualificazione è importante per dare un nuovo volto alla piazza ma anche per valorizzare ai fini turistici tutto il centro storico.

I lavori di pavimentazione del Borgo comprenderanno l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di segnaletica semaforica a complemento dei tre varchi elettronici e la realizzazione di percorso per ipovedenti.

Volevo inoltre anche ricordare che nel “Borgo” siamo già intervenuti con 140.000 euro per la valorizzazione dell’ex fontana mediante la creazione di un autentico salottino con angolo a verde e l’installazione dei tre varchi elettronici.

Oltre 40.000 euro invece sono stati investiti per collegare agevolmente i nuovi parcheggi in viale Kennedy con il Borgo stesso.

Inoltre tanti altri saranno gli interventi grazie ai 3 mln e 800 mila euro che verranno investiti per la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del nostro castello aragonese, i 400 mila euro per l’ammodernamento, l’adeguamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche del cineteatro Periz.

Mentre 1 milione di euro verrà investito per l’ex municipio e per tutto il versante sottostante.

Altri investimenti di 1.800.000 di euro verranno impiegati nell’ambito della programmazione regionale a valere sui fondi Fsc 2021/2027, per completare la pavimentazione di vicoli, strade e scalinate del centro storico non ancora pavimentate.

In sostanza per gli interventi programmati l’investimento complessivo sarà di 8 mln di euro”.

Per il progettista, l’architetto Donato Sabia:

“Con questo progetto riconnetteremo il luogo con il luogo attraverso la modernità per un’opera che proietta Bella nel futuro”.

Alla presentazione, dinanzi ad un nutrito gruppo di cittadini, ha partecipato tutta l’Amministrazione comunale nelle persone della vice sindaca, Angela Carlucci e degli assessori: Samuele Grippa, Maria Antonietta Angrisani e Carmine Ferrone.

Presenti anche la presidente del consiglio comunale Federica Tarantino e i consiglieri comunali Mauro Cuviello e Vito Sabato.