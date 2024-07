Basilicata: nel 2024 l’assegno unico universale a oltre 80000 famiglie. Ecco tutti i dati

“Nei primi cinque mesi del 2024, i nuclei familiari della Basilicata che hanno ricevuto l’assegno unico universale sono 53.916 per un numero di figli pari a 86.136 (1,60 figli a nucleo)“.

Lo ha reso noto, con un comunicato, la direzione regionale dell’Inps che ha aggiunto:

“Rispetto alle regioni del Sud – in cui l’importo medio mensile dell’assegno unico in pagamento nel 2024 è di euro 295 (per un numero medio di figlio a nucleo pari a 1,61) – l’importo medio mensile in pagamento per richiedente per la Basilicata è di euro 286 (superiore all’importo medio nazionale di euro 271).

L’importo medio mensile per figlio in pagamento a tutto maggio 2024 è di 178 euro (di poco superiore all’importo medio nazionale di euro 171).

Il numero dei figli minorenni assistiti è pari a 70.831 a fronte dei 15.305 maggiorenni cui corrisponde un importo medio mensile dell’assegno in pagamento, che va dai 194 euro per figlio minorenne a 101 euro per figlio maggiorenne.

Il numero maggiore dei figli beneficiari della prestazione si colloca nei nuclei appartenenti alla fascia Isee minima (47.803) cui corrisponde un importo medio mensile in pagamento di euro 219, a fronte dei 15.697 presenti nei nuclei di chi non presenta Isee o supera la soglia massima, per un importo medio mensile in pagamento di euro 68.

L’analisi del trend storico dal 2022 al 2024 mostra, per la Basilicata, come sia cresciuto il numero dei figli assistiti dalla misura, che passa dai complessivi 81.089 del 2022 agli attuali 81.575, così come cresce l’importo medio mensile in godimento, che passa dai156 euro del 2022 agli attuali 178 euro”.