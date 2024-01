Queste scuole di Potenza e provincia insieme per la promozione della cultura dello Sport. Ecco il progetto

Si svolgerà a Potenza, nell’Aula Magna dell’IIS “Da Vinci – Nitti”, l’evento di lancio del progetto Erasmus Plus KA1 SPORT.BAS. organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (USR), in qualità di coordinatore del progetto.

A seguito dell’approvazione dell’Accreditamento nell’ambito del programma Erasmus+ per progetti di mobilità Azione Chiave 1, l’USR per la Basilicata ha avviato il suo quinto Consorzio per il settore Scuola del progetto Erasmus+ KA120-SCH-Erasmus accreditation in school education, con l’obiettivo di coinvolgere le istituzioni scolastiche nei percorsi di internazionalizzazione.

Il progetto coinvolge 14 istituti scolastici della regione Basilicata che parteciperanno con un progetto e Twinning di mobilità virtuale.

Tra questi:

l’ IIS “Da Vinci- Nitti” di Potenza,

il Liceo “Rosa- Gianturco” di Potenza,

il Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera,

l’IIS “Pitagora” di Montalbano Jonico,

l’IIS “Federico II di Svevia” di Melfi,

l’IC Brienza,

l’IC Pietragalla,

l’IC “Ex circolo didattico” di Rionero in Vulture,

l’IC “Granata” Rionero in Vulture,

l’IIS “Fortunato” Rionero in Vulture,

il Liceo Classico Statale “Q. Orazio Flacco” di Potenza,

l’IPSASR “Fortunato” di Potenza, l’IC “Alfieri” di Laurenzana e l’IC Bella,

Inoltre, l’IC “Castronuovo”,

l’IIS “Levi” di Sant’Arcangelo.

Tra gli obiettivi che si intendono perseguire, vi è quello di migliorare la qualità della formazione di tutto lo staff scolastico con azioni dedicate allo Sport, sulla scia del traguardo di Potenza Città dello Sport 2022 e in vista delle Olimpiadi/Paralimpiadi di Parigi del 2024 e delle successive Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Sono stati quindi coinvolti:

i quattro Licei Sportivi della regione Basilicata e la scuola polo per le attività sportive;

le istituzioni scolastiche che hanno accolto tra i loro banchi alcuni campioni lucani che hanno partecipato alle ultime Olimpiadi e Paraolimpiadi di Tokyo e ai Campionati Europei e Mondiali di diverse discipline sportive;

le istituzioni scolastiche coinvolte in progetti eTwinning nel settore dello sport;

la scuola polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico della Basilicata per la tematica lettura e sport.

Il progetto consentirà a 42 unità di personale docente di scienze motorie e di lingua francese, dirigente e non docente delle scuole facenti parte del consorzio e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, di svolgere un’esperienza di:

alta formazione in ambito linguistico-metodologico,

delle nuove metodologie di insegnamento,

della didattica digitale,

dei modelli di school management,

di school administration da svolgersi presso diverse istituzioni scolastiche di Parigi, grazie alla collaborazione bilaterale dell’USR con l’Académie di Créteil (Francia).

Il progetto di mobilità proposto da questo Consorzio prevede, quindi, un arricchimento individuale per il personale coinvolto, soprattutto dal punto di vista interculturale e di apertura al mondo, con una ricaduta amplificata sull’intera comunità scolastica in termini di arricchimento dell’offerta formativa, miglioramento della qualità della didattica e nello specifico della promozione della cultura dello Sport in quanto disciplina di inclusione, di dialogo tra le culture e di benessere psico-fisico nel lifelong learning.

Claudia Datena, direttore regionale dell’USR per la Basilicata, sottolinea che:

“il programma di mobilità regionale delle scuole non è l’unico progetto di scambio con l’Académie di Créteil.

Nel corso di questa settimana, tutte le scuole Primarie della regione potranno seguire una formazione sul tema sportivo, con

l’intervento della responsabile accademica per i Giochi Olimpici nelle scuole di Créteil, Mme Virginie Collin.

Il percorso, dal titolo “30 minuti di attività fisica al giorno nelle scuole Primarie”, interesserà i docenti e i referenti di Scienze Motorie della scuola Primaria, e si svolgerà a Potenza, presso l’I.C. Luigi La Vista (22 e 23 gennaio) e a Matera, presso l’I.C. Enrico Fermi (25 e 26 gennaio).

A sostegno del programma “Let’s move” proposto dal Ministero dell’Istruzione e del merito per la promozione della cultura del movimento e dello sport, proponiamo una buona pratica già attuata nella scuola francese, quale esempio e spunto per le nostre scuole.

Più in generale, la promozione della qualità dell’offerta didattica per tutta la rete scolastica lucana attraverso lo scambio e la collaborazione progettuale con le scuole europee, è un obiettivo strutturale che l’Ufficio scolastico per la Basilicata persegue da oltre un decennio, con il sostegno ai programmi di mobilità Erasmus+ per il personale della scuola e con numerose altre attività che ci permettono oggi di vantare dei

risultati estremamente positivi a livello nazionale.

La presenza all’avvio del progetto SPORT.BAS del responsabile di cooperazione educativa del Consolato di Francia a Napoli, M. Raphael Mercier, evidenzia la grande attenzione e considerazione che i partner francesi dimostrano per questo progetto”.

“SPORT.BAS” – spiega Debora Infante, responsabile regionale per l’internazionalizzazione delle scuole – “è il titolo del progetto Erasmus plus KA1 che l’Ufficio scolastico regionale promuove quest’anno con l’obiettivo di sviluppare la dimensione europea della nostra rete scolastica.

Esso si rivolge in modo specifico alle scuole di primo e secondo grado in cui alcuni dei nostri campioni sportivi delle discipline olimpiche hanno svolto il loro percorso di studi.

Con grande generosità ed entusiasmo, Domenico Acerenza, Donatello Angerame, Terryana, Orsola e Francesco D’Onofrio, Francesca Palumbo, Nicky Russo e Donato Telesca hanno accettato di portare un saluto agli studenti e al personale delle scuole coinvolte nel progetto che parteciperanno al progetto, che si svolgerà in corrispettive scuole del territorio dell’Académie di Créteil (Parigi), sede del villaggio olimpico.

Con oltre 40 mobilità previste, tra dirigenti scolastici, docenti – in primis i professori delle discipline di Scienze Motorie e di Educazione fisica –, personale tecnico-amministrativo ed ATA, il progetto SPORT.BAS si pone l’obiettivo di sviluppare la cultura del benessere fisico e mentale attraverso la pratica dello sport, giocando sull’attrattore mediatico dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. I nostri docenti andranno ad osservare l’insegnamento dello sport nelle scuole francesi, proponendo anche delle attività di insegnamento e soprattutto presentando i nostri campioni sportivi a Parigi”.