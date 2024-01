A “Le Iene” la storia della lucana Giovanna, andata via a soli 28 anni

Ancora impresso nella memoria lo spaventoso incidente che nel dicembre 2019 provocò il distacco della copertura del palazzetto dello sport “Palalberti” a Lauria, determinando il ferimento di 8 persone di cui una in codice rosso.

L’accaduto fu fatale per la 28enne Giovanna Pastoressa.

Neanche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, fu indifferente alla tragedia; il giorno dopo l’accaduto, infatti, fece visita alle persone rimaste ferite e incontrò i genitori della 28enne.

Giovanna aveva iniziato da poco ad esercitare la professione di psicologa.

Oggi ad occuparsi del caso anche la nota trasmissione “Le Iene”, in onda su Italia Uno.

Papà Domenico e mamma Maria Cristina ai microfoni dell’inviata Nina, hanno dichiarato:

“Nostra figlia era una ragazza solare e altruista che aveva deciso di tornare e lavorare nella sua Lauria”.

A distanza di anni, la famiglia è in prima linea per chiedere giustizia e verità per la propria figlia.